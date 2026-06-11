Какие витамины и БАДы могут быть опасны для здоровья

Врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина рассказала о том, что самостоятельный прием витаминов и биологически активных добавок может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, пишет "Газета.Ru", многие люди начинают принимать популярные препараты, ориентируясь на советы из интернета или рекомендации знакомых, не проходя обследование и не консультируясь со специалистами.

Одним из наиболее распространенных примеров является витамин D. Несмотря на то что его дефицит действительно встречается достаточно часто, бесконтрольное употребление высоких доз может привести к негативным последствиям. Специалист пояснила, что этот витамин способен накапливаться в организме, а его избыток может сопровождаться слабостью, тошнотой, нарушениями сердечного ритма и повышением уровня кальция в крови.

Особую осторожность врач рекомендовала соблюдать при приеме препаратов железа. Нередко люди связывают хроническую усталость именно с нехваткой этого микроэлемента и начинают принимать его без диагностики. Однако переизбыток железа способен провоцировать повреждение печени, усиливать окислительный стресс и накапливаться в тканях организма. Перед началом приема важно оценить показатели крови, включая уровень ферритина.

В перечень добавок, требующих контроля, специалист также включила хлорофилл и витамин А. По словам Хайкиной, популярные заявления об очищающих и омолаживающих свойствах хлорофилла не имеют достаточной доказательной базы, тогда как содержащаяся в некоторых препаратах медь при длительном употреблении может накапливаться и оказывать токсическое воздействие. Витамин А, относящийся к жирорастворимым витаминам, также способен накапливаться в организме, особенно если человек одновременно принимает несколько витаминных комплексов.

Кроме того, врач напомнила о необходимости соблюдать умеренность при приеме цинка. После пандемии эта добавка стала особенно популярной как средство для поддержки иммунитета, однако чрезмерное употребление может вызывать расстройства пищеварения, головные боли и нарушения в работе иммунной системы. По словам специалиста, любые витамины и микроэлементы следует принимать только после оценки реальной потребности организма и под контролем медицинского специалиста.

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