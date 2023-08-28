Без вопросов: почему нужно гладить носки

Глажка носков – занятие, которое современным людям кажется бессмысленным, трудозатратным и приводящим лишь к потере времени. На деле же, многие врачи уверены: гладить носки обязательно нужно, сообщает Zakon.kz.

Подолог Елена Лапатина отмечает, что наши бабушки всегда гладили носки. А уже на сегодняшний день люди обычно ссылаются на свою занятость, а также на то, что есть современные стиральные машины и порошки, например, с серебром, которых у прошлых поколений не было.

Поэтому кажется, что достаточно простирать носки в горячей воде, чтобы они стали чистыми. Однако был проведен целый ряд исследований, который показал, что и после стирки, и даже использования бытовой химии на носках все равно могут оставаться бактерии и микроорганизмы, а также частички кожи.

Как сказано в публикации АиФ, бактерии, скапливающиеся в самой машинке – различные патогены (стафилококки, палочки и другие) могут обосновываться в трещинках, в резинках техники и других зонах.

Также свое влияние имеют и ошибки при стирке. Многие бактерии гибнут только при максимально высоких температурах, например, 100 градусах. А еще ошибкой может быть и чрезмерная загруженность машинки, при которой белье не распределяется правильно и не отстирывается.



"Также важно понимать, что некоторые инфекции – в частности, грибковые – крайне устойчивы ко внешнему воздействию. Поэтому частички микозов могут легко задерживаться на ткани носков. И лучше прогладить носки, дополнительно воздействую на ткань нагревом утюга, чтобы минимизировать все риски". Елена Лапатина

Кроме того, еще одной причиной, по которой стоит гладить носки, становится придание им мягкости. И это крайне неприятно для людей с тонкой и чувствительной кожей.

Часто можно услышать, что носки гладить не нужно, так как современные экземпляры включают в себя искусственные нити, а глажка на высоких температурах может их испортить. В этом случае нужно просто поработать с температурной шкалой утюга, выбрав температуру чуть ниже.



Как правильно гладить носки?

Для качественной глажки разложите носок и расправьте его на доске, Можно накрыть изделие хлопчатобумажной тканью, чтобы не повредить нити носка напрямую. Аккуратно следует прогладить носок, после чего перевернуть его и повторить манипуляцию. Остается только аккуратно сложить носок и убрать его в шкаф. На самом деле такая манипуляция не займет много времени, но при этом поможет сохранить здоровье ног и сделает ношение носков более комфортным.

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