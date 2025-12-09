#Казахстан в сравнении
Советы

Можно ли повторно надевать одну и ту же пару носков

носки, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 00:57 Фото: freepik
Многие считают, что если носки не пахнут, их можно надеть повторно. Но микробиолог предупреждает: после одного дня носки содержат миллионы бактерий и грибков – гораздо больше, чем любая другая одежда, сообщает Zakon.kz.

По словам микробиолога Примроуз Фристоун из Университета Лестера, на стопах живут до тысячи видов микроорганизмов, которым идеально подходят теплые и влажные условия. Пот и омертвевшие клетки кожи становятся для них питательной средой, а продукты жизнедеятельности вызывают неприятный запах, пишет doctorpiter.ru.

Исследования показывают: на футболке находят около 83 тысяч бактерий, а на одном носке – до 9 млн. Причем микробы легко переносятся на обувь, пол, мебель и постель. Среди них встречаются опасные патогены, включая плесневые грибы и возбудителей микозов.

Фристоун отмечает, что хлопковые, шерстяные и синтетические носки нужно стирать после каждого дня носки. Для дезинфекции оптимальна температура 60 °C и средства с энзимами. Носки стоит выворачивать наизнанку, а при низких температурах – проглаживать паром.

Ранее мы писали о том, через сколько часов после заваривания чай превращается в отраву.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
