Можно ли повторно надевать одну и ту же пару носков
По словам микробиолога Примроуз Фристоун из Университета Лестера, на стопах живут до тысячи видов микроорганизмов, которым идеально подходят теплые и влажные условия. Пот и омертвевшие клетки кожи становятся для них питательной средой, а продукты жизнедеятельности вызывают неприятный запах, пишет doctorpiter.ru.
Исследования показывают: на футболке находят около 83 тысяч бактерий, а на одном носке – до 9 млн. Причем микробы легко переносятся на обувь, пол, мебель и постель. Среди них встречаются опасные патогены, включая плесневые грибы и возбудителей микозов.
Фристоун отмечает, что хлопковые, шерстяные и синтетические носки нужно стирать после каждого дня носки. Для дезинфекции оптимальна температура 60 °C и средства с энзимами. Носки стоит выворачивать наизнанку, а при низких температурах – проглаживать паром.
