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Лето без гипса: как ребенку провести каникулы без визита к травматологу

Скорая помощь, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, детская площадка, скорая помощь у детской площадки, машина скорой помощи у детской площадки, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 17:43 Фото: Zakon.kz
Лето – время каникул, прогулок и активного отдыха, но именно в этот период врачи фиксируют рост детского травматизма. Почему школьники чаще оказываются в травмпунктах во время каникул и как родителям снизить риск несчастных случаев – в материале Zakon.kz.

Какие травмы дети получают летом?

С наступлением летних каникул меняется не только распорядок дня школьников, но и статистика детского травматизма. По словам врача-травматолога Ержана Есболаева, характер детских травм во многом зависит от сезона. Летом дети проводят значительно больше времени на улице, чаще остаются без постоянного присмотра взрослых и ведут более активный образ жизни. Именно поэтому в теплое время года на первый план выходят уличные травмы. При этом если зимой причиной обращений в травмпункт чаще становятся гололед, санки и ледянки, то летом врачи чаще сталкиваются с последствиями падений с велосипедов и игровых конструкций.

"Чаще всего обращаются дети в возрасте от 3-4 до 10-11 лет. Большинство травм относятся к средней степени тяжести. После оказания экстренной помощи они направляются на дальнейшее наблюдение в поликлинику по месту жительства. Такие пациенты составляют до 80-90% всех обращений в травмпункт в течение суток", – рассказывает специалист.

Наиболее распространенными травмами остаются ушибы, ссадины, порезы, растяжения связок, вывихи и переломы. Однако врачи сталкиваются и с более серьезными случаями – ожогами, электротравмами и последствиями падений с высоты. Последние нередко требуют длительного лечения и могут привести к тяжелым осложнениям.

Почему дети травмируются чаще взрослых?

Причина кроется не только в детской активности. Психологи отмечают, что ребенок воспринимает опасность иначе, чем взрослый. Для него высокий забор – это вызов, дерево – возможность для покорения вершины, а быстро едущий самокат – источник адреналина и новых эмоций.

Особенно это касается мальчиков младшего и среднего школьного возраста. Желание продемонстрировать смелость друзьям зачастую оказывается сильнее чувства осторожности.

"Добавляет проблем и тот факт, что контроль со стороны взрослых становится слабее. Многие родители работают, а школьники получают практически полную свободу. В результате обычная прогулка может закончиться визитом к травматологу", – сказал Ержан Есболаев.
травмы, дети, травматизм, травмотолог, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 17:43

Фото: magnific

Скутеры, велосипеды и самокаты – головная боль врачей

Если еще десять лет назад основными причинами летних травм были падения с качелей и деревьев, то сегодня в статистике все чаще фигурируют велосипеды, электросамокаты, скутеры и мопеды. По словам Ержана Есболаева, количество подростков, получающих травмы при использовании средств индивидуальной мобильности, заметно увеличилось.

"Проблема заключается не только в скорости. Многие подростки игнорируют защитную экипировку, выезжают на проезжую часть, выполняют опасные маневры и отвлекаются на мобильные телефоны. Особенно тяжелыми могут быть последствия падений на высокой скорости. Даже обычный велосипед способен разогнаться настолько, что столкновение с препятствием приведет к переломам конечностей, травмам головы или сотрясению мозга", – рассказал врач.
Дорожно-транспортное происшествие с детьми, ДТП с детьми, авария с ребенком, ДТП с ребенком, детский самокат, сбитый ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 17:43

Фото: Zakon.kz

Врач отметил, что шлем и защитная экипировка способны значительно снизить риск тяжелых черепно-мозговых травм и других серьезных повреждений. Налокотники, наколенники и специальные перчатки помогают защитить суставы и мягкие ткани при падении, которое нередко происходит во время катания на велосипеде, самокате или роликах. По словам специалиста, даже простые средства защиты могут существенно уменьшить тяжесть травмы и сократить время восстановления после несчастного случая.

Опасность, которая находится дома

Ошибочно считать, что большинство травм происходит исключительно на улице. Именно домашнюю обстановку многие родители считают максимально безопасной, поэтому зачастую недооценивают существующие риски.

"Открытые окна, незафиксированная мебель, острые предметы, бытовая химия, электрические приборы – все это представляет потенциальную угрозу для ребенка. Особенно уязвимы дети дошкольного возраста. Для них мир становится площадкой для экспериментов, а чувство опасности еще не сформировано", – рассказал Ержан Есболаев.
детский травматизм, травмы, травмотолог, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 17:43

Фото: unsplash

Каждое лето медики и спасатели отдельно напоминают о риске выпадения детей из окон. С наступлением жары многие жители оставляют окна открытыми для проветривания, что создает дополнительную опасность. Москитная сетка при этом создает ложное ощущение безопасности, однако неспособна выдержать вес даже маленького ребенка. Ежегодно фиксируются случаи, когда дети, облокотившись на сетку, выпадали из окон и получали тяжелые травмы часто не совместимые с жизнью.

Как снизить риски

Врачи подчеркивают, что полностью исключить вероятность получения травмы невозможно. Ребенок должен двигаться, играть и исследовать окружающий мир. Однако многие происшествия можно предотвратить. В первую очередь важно не просто запрещать, а объяснять последствия опасных действий. Дети гораздо лучше воспринимают аргументы, чем постоянные запреты.

"Перед прогулкой на велосипеде или самокате стоит напомнить ребенку основные правила дорожного движения. Необходимо объяснить, почему нельзя пересекать дорогу на велосипеде, пользоваться телефоном во время движения или играть возле проезжей части. Не менее важно научить детей обращаться с огнем, электричеством и бытовыми приборами", – сказал врач-травматолог.
детский травматизм, травмы, травмотолог, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 17:43

Фото: magnific

Родителям маленьких детей специалисты советуют регулярно осматривать квартиру глазами ребенка. Такой простой прием помогает заметить потенциально опасные места, которые взрослые давно перестали воспринимать, как угрозу.

Стоит помнить, что летние каникулы должны ассоциироваться у детей с приключениями, новыми друзьями и яркими впечатлениями, а не с гипсом, больничной палатой или длительным восстановлением. Поэтому главный элемент детской безопасности – это не запреты и ограничения, а внимание взрослых, которое особенно важно именно тогда, когда детям кажется, что они уже достаточно самостоятельны.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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