Каким должен быть школьный рюкзак: рекомендации Минздрава РК

Перед началом учебного года родителям рекомендуют проверить вес школьного рюкзака. Специалисты советуют, чтобы вместе с учебниками и принадлежностями он не превышал 10% массы тела ребенка. Например, при весе 30 кг рюкзак должен весить не более 3 кг, сообщает Zakon.kz.

Согласно требованиям Минздрава, вес ежедневного комплекта учебных принадлежностей не должен превышать:

2 кг для учащихся 1-3-х классов,

2,5 кг – для 4-5-х классов,

3,5 кг – для 6-7-х классов,

4,5 кг – для 8-11-х классов.

Эти нормы не включают вес самого рюкзака.

При выборе специалисты рекомендуют обращать внимание на размер, вес и конструкцию рюкзака. Он должен соответствовать росту ребенка, иметь широкие мягкие лямки, плотную спинку и регулировку длины лямок. Желательно также наличие светоотражающих элементов и влагостойкого материала. Пустой рюкзак не должен весить более 1 кг.

Родителям советуют регулярно проверять содержимое рюкзака и убирать ненужные книги, тетради и другие вещи. Носить его следует на обоих плечах, чтобы равномерно распределять нагрузку.

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