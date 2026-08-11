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Советы

Каким должен быть школьный рюкзак: рекомендации Минздрава РК

Каким должен быть школьный рюкзак: рекомендации Минздрава РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 18:45 Фото: magnific.com
Перед началом учебного года родителям рекомендуют проверить вес школьного рюкзака. Специалисты советуют, чтобы вместе с учебниками и принадлежностями он не превышал 10% массы тела ребенка. Например, при весе 30 кг рюкзак должен весить не более 3 кг, сообщает Zakon.kz.

Согласно требованиям Минздрава, вес ежедневного комплекта учебных принадлежностей не должен превышать:

  • 2 кг для учащихся 1-3-х классов,
  • 2,5 кг – для 4-5-х классов,
  • 3,5 кг – для 6-7-х классов,
  • 4,5 кг – для 8-11-х классов.

Эти нормы не включают вес самого рюкзака.

При выборе специалисты рекомендуют обращать внимание на размер, вес и конструкцию рюкзака. Он должен соответствовать росту ребенка, иметь широкие мягкие лямки, плотную спинку и регулировку длины лямок. Желательно также наличие светоотражающих элементов и влагостойкого материала. Пустой рюкзак не должен весить более 1 кг.

Родителям советуют регулярно проверять содержимое рюкзака и убирать ненужные книги, тетради и другие вещи. Носить его следует на обоих плечах, чтобы равномерно распределять нагрузку.

Ранее сообщалось, сколько стоит отправить ребенка в пятый класс в 2026 году.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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