Сколько должен весить школьный портфель, рассказали в Минздраве

Минздрав и Национальный центр общественного здравоохранения обратились к родителям школьников с рекомендациями о том, как сохранить и укрепить здоровье детей в течение учебного года, сообщает Zakon.kz.

Врачи напомнили, что в сентябре около 4 млн учащихся вновь сядут за парты и взрослым важно помочь детям адаптироваться к новому распорядку и сосредоточиться на учебе.

"Современные вызовы, такие как малоподвижный образ жизни и злоупотребление гаджетами, негативно влияют на здоровье детей, вызывая ухудшение зрения, проблемы с осанкой и концентрацией, а также нарушения сна. Важно помнить, что у многих школьников уже есть хронические заболевания, повышенный вес и даже ожирение", – добавили в Минздраве.

Врачи советуют казахстанским родителям составить правильный распорядок дня. Домашние задания следует выполнять не более 1,5–2 часов для младших классов и 3–4 часов для старших, делая перерывы каждые 40 минут. Достаточный сон также важен: 10–11 часов для детей 7–10 лет, 9–10 часов для детей 11–14 лет и 8–9 часов для подростков 15–17 лет.

"Исключите из рациона вредные продукты и следите за витаминами. Питание школьников должно быть регулярным, четырехразовым, а для первоклассников и спортсменов – пятиразовым. Следует ограничить потребление газированных напитков, фаст-фуда и снэков, которые увеличивают риск ожирения и других заболеваний", – поясняют врачи.

Рабочее место школьника должно быть хорошо освещено естественным светом и дополнено искусственным освещением. Мебель нужно подбирать по росту ребенка и она должна быть оснащена системой регулировки высоты. Врачи подчеркивают, что правильная посадка помогает избежать проблем с осанкой.

Школьная форма должна быть из натуральных тканей, удобной и безопасной для здоровья. Обувь нужно выбирать так, чтобы она не деформировала стопы и обеспечивала правильное кровоснабжение.

Школьный ранец или рюкзак должны равномерно распределять нагрузку и иметь светоотражающие элементы. Их вес не должен превышать 700 грамм для младших и 1000 грамм для старших классов.

"Учитывая негативное влияние гаджетов на зрение и концентрацию внимания, рекомендуется сократить время использования смартфонов и других устройств", – отметили в Минздраве.

Непрерывная длительность компьютерных занятий по санитарным правилам не может превышать в течение учебного часа (45 минут):

в предшкольных, дошкольных группах (классах) и 1 классах – 15 минут; во 2-3 классах – 20 минут;

в 4-8 классах – 25 минут;

в 9-11 (12) классах – 30 минут.

"Поддержание личной гигиены и чистоты окружающего пространства необходимо для предотвращения заболеваний. Снабдите детей карманными антисептиками, ими можно обрабатывать не только руки, но и часто контактирующие предметы – смартфоны, ручки портфелей. Регулярное мытье рук и вакцинация, особенно от гриппа, помогут защитить ребенка в сезон простуд", – напоминают врачи.

31 августа 2024 года, в пресс-службе правительства Казахстана рассказали о том, как начнется новый учебный год в стране. 1 сентября за школьные парты сядут более 3,9 млн детей, из которых 352 тыс. – первоклассники.