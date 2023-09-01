Названы самые грязные предметы в доме

Специалист по клинингу Елена Гершензон назвала топ мест, где скапливается больше всего грязи, сообщает Zakon.kz.

Дверные ручки и выключатели светильников

Ручки и выключатели мы трогаем руками десятки раз в день. Гершензон советует протирать эти предметы влажной антибактериальной салфеткой или спиртом хотя бы раз в 1-3 дня.

Спальные принадлежности

Много грязи и бактерий скапливается в подушках, одеялах и матрасе. Согласно исследованиям, после двух лет использования постельной подушки треть ее веса составляют насекомые, омертвевшая кожа, пылевые клещи и их экскременты.

Гершензон советует стирать подушки (если это разрешает производитель) не реже трех раз в год, а одеяла и пледы – не реже раза в месяц. Матрас рекомендуется снимать, чистить пылесосом или пароочистителем, а также проветривать 1-2 раза в год, кроме того, следует пылесосить его верхнюю поверхность перед тем, как стелить на нее чистую простынь.

Губки для мытья посуды

По словам специалиста, кухонные губки и тряпки рекомендуется тщательно промывать с моющим средством после каждого использования и менять их на новые примерно раз в неделю.

Другие кухонные принадлежности

Часто источником распространения инфекции становятся кухонные раковины, столешницы, разделочные доски, холодильники, полотенца, тряпки и мусорные ведра. По результатам исследования, проведенного ведомством, на поверхности ручек и кнопок кухонных плит в 27% случаев была выявлена плесень, а в 14% – колиформные бактерии.

Детские игрушки

На детских игрушках также скапливается много пыли и патогенных микроорганизмов, что очень опасно для детей. Как следует из публикации "Газета.ru", необходимо чистить игрушки, с которыми ребенок контактирует каждый день, еженедельно, а игрушки, которые используются не так часто, – 1-2 раза в месяц.

Техника

Следует ежедневно дезинфицировать мобильный телефон и другую технику, которая используется каждый день. Еще чаще следует протирать экран мобильного телефона и поверхность защитного чехла.

Напольные покрытия

Елена Гершензон советует не реже 1-2 раз в неделю пылесосить или чистить сухим паром ковры в комнатах и придверные коврики. Также много пыли, грязи и патогенной микрофлоры может скапливаться на плинтусах, чистить их эксперт рекомендует хотя бы раз в три месяца, а лучше каждый раз при мытье пола.

Шторка для душа

По словам специалиста, занавеска для душа – это самый грязный предмет в ванной. Она рекомендует тщательно ополаскивать шторку после каждого приема душа и стирать ее с моющим средством не реже раза в месяц (если материал позволяет, можно применять машинную стирку). Обновлять занавеску для ванной следует не реже раза в год.

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