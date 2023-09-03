Дневной сон или перезагрузка: как восполнить дефицит энергии
Спать днем для нас совсем не привычно, но, как оказалось, может быть очень полезно. Рower nap или быстрый, но качественный сон в течение дня, поможет побороть усталость, устранить нехватку ночного сна и восстановить силы, пишет Bazaar.
Польза дневного сна
Во-первых, короткий дневной сон помогает облегчить сонливость. Во-вторых, он повышает умственные и физические способности. Например, профессиональные спортсмены часто дремлют перед стартом, чтобы увеличить запасы энергии. И наконец, power nap способствует снижению артериального давления и уровня стресса.
Недостатки дневного сна
К сожалению, несмотря на множество преимуществ, дневной сон подойдет не всем. Например, тем, кто борется с бессонницей, он может навредить. Так как в этом случае, вздремнув днем, вы, скорее всего, не захотите спать ночью.
Когда лучше вздремнуть?
Лучшим временем для дневного сна считается промежуток с 12:00 до 15:00. Чтобы найти идеальный график для себя, подумайте, являетесь ли вы от природы жаворонком или совой.
Тем, кто встает рано, лучше немного поспать ближе к полудню. Тем же, кто встает поздно, – в 15:00. Главное: всегда засыпайте в одно и то же время.
Сколько нужно спать?
Правильная продолжительность сна – та, после которой вы чувствуете себя отдохнувшим, а не вялым. Врачи советуют экспериментировать до тех пор, пока вы не найдете золотую середину. Ставьте будильник, засыпайте, а затем отслеживайте свои ощущения. Так вы сможете прийти к идеальному режиму.
Где вздремнуть?
Вы можете вздремнуть в любом удобном для вас месте, будь то кровать, диван или даже рабочее кресло. Важно, чтобы вокруг было тихо и комфортно. И не забудьте про маску для сна.
Как добиться успешного дневного сна?
Перед тем, как заснуть, вам важно максимально расслабиться и отпустить все мысли. Можете включить для этого фоновую музыку или же помедитировать.
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