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Почему стоит белить стволы деревьев осенью

советы Фото: pixabay
Ученый-агроном Анастасия Коврижных посоветовала дачникам белить стволы деревьев осенью, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "БелНовости", многие дачники проводят побелку деревьев только весной, однако делать такую процедуру по ряду причин стоит и в октябре либо ноябре, после завершения листопада и периода частых дождей.

По словам специалиста, нанесение побелочного состава на стволы деревьев осенью в первую очередь позволит защитить кору от перепадов температуры. Помимо этого, благодаря побелке растения станут гораздо более устойчивыми к вредителям. Наконец, применение этого метода поможет уберечь деревья от негативного влияния отраженных солнечных лучей.

"Зимой на почве, скорее всего, будет много снега. От этой белой поверхности лучи и будут отражаться. Проблема усугубится в начале календарной весны, когда снежный покров еще будет оставаться, а количество солнечных дней явно увеличится. Таким образом, осенняя побелка особенно необходима в том случае, если дачник не уверен, что у него будет возможность побывать на загородном участке в феврале или в первые дни марта", – пояснила Коврижных.

Что касается состава для побелки, то в октябре-ноябре эксперт порекомендовала использовать известковый раствор. Однако она предупредила, что при проведении процедуры ранней осенью стоит применить водоэмульсионную краску, которая не смоется даже в период дождей.

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