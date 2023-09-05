Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Врач рассказал, как уберечь школьника от сколиоза

Врач рассказал, как уберечь школьника от сколиоза Фото: pixabay
Ортопед Павел Семиченков отметил, что для профилактики сколиоза нужно правильно подобрать стол и стул, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Life.ru, для формирования правильной осанки Семиченков рекомендует придерживаться так называемого правила "трех ступеней".

1-я ступень. Для того чтобы сидеть за столом ровно, локти ребенка должны лежать на столе. В этом случае плечи работают как распорки-стабилизаторы, которые не позволяют заваливаться и сутулиться. Так тело малыша не сможет перекашиваться.

2-я ступень. Для того чтобы ребенок мог комфортно работать, он должен обязательно положить тетрадь в центре стола. Иначе ему придется свешивать локти во время письма и менять положение тела.

3-я ступень. На столе во время письма должно быть свободное пространство. Необходимо убрать все лишнее и правильно организовать рабочее место. Книга может быть расположена на подставке напротив глаз ребенка на краю стола.

Ранее мы писали о том, помогут ли витамины успеваемости школьника.

Читайте также

Медики назвали топ-продуктов, которые не дают спать по ночам

Почему стоит белить стволы деревьев осенью

Как чай влияет на развитие катаракты

Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Женис Касымбек получил новую должность
Женис Касымбек получил новую должность
Конституционный суд признал отдельные нормы законов "О воинской службе" и "О правоохранительной службе" неконституционными
Бессрочный запрет на прием в армию: решение Конституционного суда
Зайнутдинов получил оценку за дебютный матч в чемпионате Турции
Самый дорогой футболист Казахстана получил оценку за дебютный матч в чемпионате Турции
Тяжелая атлетика Спортсмен Ждет Ребенка
Тяжелоатлет Илья Ильин и его супруга ждут ребенка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления