Врач рассказал, как уберечь школьника от сколиоза

Ортопед Павел Семиченков отметил, что для профилактики сколиоза нужно правильно подобрать стол и стул, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Life.ru, для формирования правильной осанки Семиченков рекомендует придерживаться так называемого правила "трех ступеней".

1-я ступень. Для того чтобы сидеть за столом ровно, локти ребенка должны лежать на столе. В этом случае плечи работают как распорки-стабилизаторы, которые не позволяют заваливаться и сутулиться. Так тело малыша не сможет перекашиваться.



2-я ступень. Для того чтобы ребенок мог комфортно работать, он должен обязательно положить тетрадь в центре стола. Иначе ему придется свешивать локти во время письма и менять положение тела.



3-я ступень. На столе во время письма должно быть свободное пространство. Необходимо убрать все лишнее и правильно организовать рабочее место. Книга может быть расположена на подставке напротив глаз ребенка на краю стола.



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