Как защитить себя от психологических манипуляций

Психолог Илона Багрова рассказала о том, как защитить себя от различных манипуляций, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, есть разные способы манипуляций, например безвозмездная помощь, подразумевающая услугу в ответ. Или высокий статус манипулятора, который оказывает давление своим авторитетом.



"Мы охотнее всего соглашаемся выполнять требования тех, кто нам симпатичен. Привлекательная внешность, приятный тембр голоса, чистая и грамотная речь, безупречные манеры сигнализируют нам о том, что этому человеку можно доверять", – отметила в беседе с "Газетой.Ru" психолог.

Как указала Багрова, при общении с такими людьми необходимо сохранять внимание, вовремя почувствовать грань, где вы расположены к человеку больше, чем следовало бы. Кроме того, чтобы избежать манипуляции, не стоит ориентироваться на социальное одобрение, оно иногда может вести по пути ошибок.

Развитый эмоциональный интеллект – верный способ не попасться на психологическую уловку, отметила эксперт. Он предполагает умение контролировать свои эмоции, а также распознавать чужие.

"Когда вы осознаете свои чувства, вам становится легче отличить манипулятивные приемы и устоять перед ними. Будьте бдительны к признакам манипуляции. Это могут быть чрезмерные комплименты, критика с целью унижения, игнорирование чувств другого человека, использование вины или обвинения и так далее. Будьте особенно осторожны, если ваши действия или решения пытаются контролировать или ограничивать", – добавила психолог.

Она также указала на важность навыка говорить "нет" и защиты личных границ. Согласно ее данным, манипуляторы часто используют чувство вины для достижения своих целей, поэтому не нужно его бояться.

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