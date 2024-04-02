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Как защититься от нападения клещей

советы, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 20:51 Фото: pixabay
Эпидемиолог Михаил Лебедев рассказал, как защититься от нападения клещей, сообщает Zakon.kz.

В беседе с сайтом aif.ru специалист предупредил, что наибольшей активности клещей стоит ждать в апреле, они могут быть особенно активными после зимы.

Он отметил, что опасны не все клещи, а только зараженные бактериальными и вирусными инфекциями особи: они могут передавать их человеку.

Самыми частыми из инфекций являются:

  • клещевой энцефалит,
  • болезнь Лайма,
  • гранулоцитарный анаплазмоз человека,
  • моноцитарный эрлихиоз человека,
  • клещевые пятнистые лихорадки.

Эксперт подчеркнул, что клещи нападают снизу, чаще всего переползают с высокой травы и кустов на человека, обычно присасываются на участке с тонкой кожей и усиленным кровообращением – в подмышечной области, паху, на шее, ближе к голове.

Во время прогулок Лебедев посоветовал одеваться в максимально закрытую, светлую и однотонную одежду, на которой проще заметить клеща. Брюки должны быть заправлены в носки, рукава должны быть длинными, с манжетами. Также обязательно надевать капюшон или головной убор.

Кроме того, вещи должны быть обработаны акарицидными средствами от клещей, сказал специалист. Находясь на природе, не стоит лежать на траве, устанавливать палатку на опушке с высокой зеленью. Выбирая место для пикника, лучше выбрать голый участок. Помимо этого, с прогулки лучше не приносить домой полевые цветы. Вернувшись домой, стоит полностью раздеться и осмотреть себя и своих спутников и питомцев.

Что делать при обнаружении на себе клеща:

  • следует как можно скорее удалить его;
  • не смазывать маслом, ацетоном или чем-то еще его нижнюю часть, лучше удалить его клещевертом, который продается в аптеках и зоомагазинах;
  • можно обвязать тело членистоногого ниткой поперек брюшка и аккуратно выкручивать;
  • извлеченного клеща, если он жив, нужно положить в банку, пузырек, если мертв – в герметичный пакет, после чего отнести в лабораторию для комплексного исследования.

Также сообщается, что прививка есть пока только от одной клещевой инфекции – от вирусного энцефалита.

Ранее сообщалось, что в городе Алматы с 1 по 27 апреля текущего года начинается первый тур противоклещевой обработки на территории лесных массивов, городских парков и скверов.

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