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Чем опасно для здоровья бабье лето

советы, врач Фото: pixabay
Врач-терапевт Виктория Звонарева рассказала о мерах по профилактике здоровья ранней осенью, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, бабье лето отличается постоянной сменой температуры воздуха и атмосферного давления, поэтому в этот период рекомендуется с особым вниманием относиться к своему здоровью людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

"Перепады могут вызывать скачки давления, пульса с последующими гемодинамическими нарушениями", – рассказала "Известиям" Звонарева.

Кроме того, отметила эксперт, люди столкнуться с первыми простудами. Предотвратить это можно, одеваясь по принципу многослойности: тогда регулировать температурный режим можно будет вне зависимости от капризов погоды в течение всего дня.

"Если же возникают слабость, головокружения, головные боли, изменения пульса и артериального давления, болезненные и дискомфортные ощущения в области сердца, нарушения сна, то необходимо обратиться к врачу, чтобы провести обследование и выявить причины ухудшения самочувствия", – предупредила Звонарева.

Она предупредила, что повышенную бдительность к своему самочувствию в такую погоду стоит проявить людям с сердечно-сосудистой патологией и заболеваниями щитовидной железы. Тем, кто получает гормонозаместительную терапию, необходимо следить за уровнем тиреотропного гормона (ТТГ) и тироидных гормонов. Не забывать об иммунитете нужно и тем, кто подвержен частым заболеваниям ОРВИ (4 раза в год и чаще), считает специалист.

Помимо этого, терапевт посоветовала следить за режимом сна, регулярно тренироваться и грамотно составлять рацион питания, а при усталости, раздражительности и проблемах с кожей обращаться к врачу для назначения витаминов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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