Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как смех и общение помогают сохранять молодость

Как смех и общение помогает сохранять молодость Фото: pixabay
Врач-гериатр, занимающийся проблемами возрастных изменений, рассказала о том, как смех, общение с друзьями и родными помогает сохранить молодость и здоровье с возрастом, а также отметила, чем опасно одиночество, сообщает Zakon.kz.

Ведущий мировой врач-гериатр профессор Роуз Энн Кенни делится результатами исследования, которые показали, что общение человека с друзьями и родными улучшает здоровье мозга и даже может защитить от болезней сердца и рака. Об этом пишет DailyMail.

"Социальное участие, дружба, социальные отношения так же важны, как и все другие меры, о которых мы так часто говорили, такие как физические упражнения, диета, физическая активность". Профессор Кенни

Она сказала, что время, проведенное с друзьями и семьей, может предотвратить снижение когнитивных функций и деменцию. Ряд исследований показал, что одиночество является одним из основных факторов риска развития расстройств памяти. Анализ показывает, что изоляция связана с трудностями, с жизненно важными навыками, такими как способность планировать, концентрировать внимание и запоминать инструкции.

"Хроническое воспаление, вероятно, является основной биологической дисфункцией или аномалией, лежащей в основе всех известных нам серьезных заболеваний – рака, болезней сердца, инсультов и так далее", – говорит врач.

Именно одиночество часто приводит к хроническому воспалению, отмечает профессор Кенни. Она заметила, что очень важно "прикладывать столько же усилий к построению дружеских отношений, сколько вы тратите на выбор еды" или физической активности, которая вам нравится. Однако она отметила, что общение зависит не от количества отношений, а от их качества.

Ранее специалист Илона Багрова рассказала о том, как защитить себя от различных психологических манипуляций.

Читайте также

Чем опасно для здоровья бабье лето

Как защитить себя от психологических манипуляций

Сибирская язва: симптомы и профилактика заболевания

Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Токаев со студентами
Студент из Анголы поговорил с Токаевым на казахском языке
Казахстанцам напомнили, что нельзя провозить в багаже
Казахстанцам напомнили, что нельзя провозить в багаже самолета
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления