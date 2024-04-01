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О положительном влиянии смеха на здоровье рассказала врач

О положительном влиянии смеха на здоровье рассказала врач, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 21:43 Фото: pixabay
Директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева рассказала об удивительном положительном воздействии смеха на здоровье сердечно-сосудистой системы и психическое благополучие, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в беседе изданию "Известия". 

По словам врача, исследования показали, что у людей, которые смеются чаще одного раза в неделю, риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти снижается.

"У тех, кто чаще смеется, сердце и сосуды здоровее, а жизнь — дольше. По результатам исследований, у людей, которые смеются чаще одного раза в неделю, риск смерти и развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний ниже, чем у тех, кто смеется менее одного раза в месяц", — рассказала Ткачева.

Смех, отметила она, не только эмоциональная реакция, но и физиологический процесс, который активизирует различные системы мозга, включая иммунную и болевую.

"Так, просмотр комедий повышает болевой порог, а значит, уменьшает интенсивность болевых ощущений. Это связано с выработкой во время смеха определенных нейромедиаторов (серотонин, эндорфин, дофамин, окситоцин), которые снижают выраженность боли, создают ощущение благополучия, вызывают чувство радости. Кроме того, смех стимулирует рост клеток иммунной системы, производящих антитела, что снижает восприимчивость к инфекционным заболеваниям", — объяснила она.

Кроме того, смех способствует лучшему запоминанию информации, так как связан с гиппокампом – участком мозга, отвечающим за формирование памяти. 

Ранее другой врач рассказала о том, как вернуть организму силы при весеннем авитаминозе. 

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