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Наука и технологии

Три чашки зеленого чая в день снижают риск деменции – исследование

Три чашки зеленого чая в день снизили риск деменции - исследование, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 08:58 Фото: pixabay
Японские ученые узнали, что употребление 600 миллилитров зеленого чая ежедневно может снизить риск развития слабоумия у пожилых людей. Правда, есть некоторые оговорки, сообщает Zakon.kz.

Некоторые исследования показали, что употребление чая и кофе улучшает когнитивные функции у пожилых людей. Дело в том, что эти напитки содержат кофеин, полифенолы и различные витамины, обладающие нейропротекторным действием. Однако связь между замедлением развития старческого слабоумия и употреблением этих напитков не доказана. При этом четкого разделения между употреблением зеленого и черного чая в таких исследованиях проводилось мало.

По результатам опросников исследователи распределили участников по уровню употребляемого ими зеленого чая на тех, кто пил от нуля до 200 миллилитров напитка в день, от 201 до 400 миллилитров, от 401 до 600 и более 600 миллилитров.

Оказалось, что употребление зеленого чая было значительно связано с меньшими повреждениями белого вещества мозга. Так, у участников, выпивавших 600 миллилитров (около трех чашек) напитка ежедневно, объемы поражений белого вещества были на три процента меньше по сравнению с теми, кто употреблял 200 миллилитров чая и меньше.

А у тех, кто потреблял 1500 миллилитров напитка, объем поражения был на шесть процентов меньше, чем в контрольной группе. Правда, уменьшение очагов поражения наблюдалось только у тех, кто не страдал депрессией и не имел аллеля ApoE ε4, вовлеченного в развитие болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее ученые разработали технологию для создания "умной" еды.

Аксинья Титова
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