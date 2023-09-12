Почему все красотки из соцсетей похожи друг на друга

Почему современные красотки похожи друга на друга как две капли воды и к чему это приведет. Об этом Zakon.kz рассказали пластические хирурги Тигран Алексанян и София Казарян.

Взгляд хищницы, пышные губы и точеные скулы, по словам специалиста, так выглядит современный стандарт красоты, которому хотят соответствовать женщины разных возрастов.

Тигран Алексанян отмечает, что главными запросами девушек являются: узкий нос, вздернутые брови, лисий раскосый взгляд, точеные скулы и острый подбородок.

"Узкий, почти незаметный на лице нос – это практически хит, – поясняет эксперт. Однако такой тренд таит опасность. Узкие спинки не физиологичны и в будущем могут стать причиной серьезных проблем с дыханием. При коррекции формы важно учесть анатомию, не допускать нарушения правильного дыхания и снижения качества жизни в будущем".

Другими популярными процедурами, как сказано в публикации "АиФ", являются броулифтинг (подтяжка лба) и "лисьи глазки" – раскосый взгляд.

"Приподнять опустившиеся с возрастом брови – идея хорошая, но за естественным результатом надо отправляться к профессионалу", – уверен эксперт.

Кроме того, сегодня в тренде "сердечко": узкое лицо с впалыми щеками. Однако, уверен хирург, такая процедура должна выполняться по показаниям, тогда это действительно улучшит образ пациентки, а не прибавит визуально несколько ненужных лет.

По словам врача, все пластические операции, как правило, "улучшены" с помощью филлеров и ботокса.

У многих звезд соцсетей, как на подбор, неестественно острый подбородок, надутые губы и "блестящая кожа". Чаще всего это результат специальных уколов. С помощью филлеров можно скорректировать форму носа, увеличить определенные части лица и "подтянуть" те, которые обвисли.

Еще один пластический хирург София Казарян добавляет, что "уколы красоты" требуют постоянного повторения, чтобы лицо не "поплыло".

"Такие процедуры должны выполняться только профессионалом. Иначе филлер может не просто некрасиво лечь, но даже парализовать часть лица", – говорит косметолог.

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