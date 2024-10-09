Зоопсихолог рассказала, почему ночью кошки не дают хозяевам спать

Многие хозяева котов и кошек жалуются на то, что их питомец не дает им ночью спать. София Царегородцева, специалист по поведению животных, зоопсихолог, рассказала почему это происходит, сообщает Zakon.kz.

Зооэксперт объяснила, почему такое поведение считается нормой и можно ли на это повлиять.

Некоторые кошки ночью начинают требовать к себе внимания: они могут мяукать, прыгать на кровать, ходить по телу хозяина, залезать к нему на голову. Или же животное просто начинает носиться по всей квартире, ронять какие-то предметы.

Зоопсихолог подчеркнула, что изначально от природы такой режим для кошки считается нормой, потому что прохладные вечерние, ночные, утренние часы хорошо подходят для охоты. И у кошки, которая уже много поколений живет рядом с человеком, все равно есть этот природный биоритм.

София Царегородцева также рассказала, что его можно корректировать:

"Первое, что нужно сделать, это проанализировать, есть ли все необходимое у кошки в доступе. Нужный минимум – свежая вода, еда, туалет, а также место для отдыха и игрушки. К этим ресурсам у кошки всегда должен быть доступ. Если она будит человека, чтобы отвести его, допустим, на кухню покормить ее, или просит убрать лоток, то ничего с этим поведением сделать невозможно, пока у животного не будет самостоятельного доступа к закрытию этих потребностей".

Следующий шаг – убрать подкрепление поведения. То есть когда кошка просит внимания, но вы знаете, что у нее есть доступ ко всему необходимому, следует в этот момент на нее не реагировать.



Третий важный шаг – обеспечить кошку достаточной активностью в дневное время. Подумать, чем кошку можно занять в течение дня. Можно оставить ей какие-то игрушки для самостоятельных занятий. Во-вторых, каждый вечер вы должны качественно поиграть с питомцем. Уделите ему внимание и за час перед сном.

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