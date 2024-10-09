Зоопсихолог рассказала, почему ночью кошки не дают хозяевам спать
Зооэксперт объяснила, почему такое поведение считается нормой и можно ли на это повлиять.
Некоторые кошки ночью начинают требовать к себе внимания: они могут мяукать, прыгать на кровать, ходить по телу хозяина, залезать к нему на голову. Или же животное просто начинает носиться по всей квартире, ронять какие-то предметы.
Зоопсихолог подчеркнула, что изначально от природы такой режим для кошки считается нормой, потому что прохладные вечерние, ночные, утренние часы хорошо подходят для охоты. И у кошки, которая уже много поколений живет рядом с человеком, все равно есть этот природный биоритм.
София Царегородцева также рассказала, что его можно корректировать:
"Первое, что нужно сделать, это проанализировать, есть ли все необходимое у кошки в доступе. Нужный минимум – свежая вода, еда, туалет, а также место для отдыха и игрушки. К этим ресурсам у кошки всегда должен быть доступ. Если она будит человека, чтобы отвести его, допустим, на кухню покормить ее, или просит убрать лоток, то ничего с этим поведением сделать невозможно, пока у животного не будет самостоятельного доступа к закрытию этих потребностей".
Следующий шаг – убрать подкрепление поведения. То есть когда кошка просит внимания, но вы знаете, что у нее есть доступ ко всему необходимому, следует в этот момент на нее не реагировать.
Третий важный шаг – обеспечить кошку достаточной активностью в дневное время. Подумать, чем кошку можно занять в течение дня. Можно оставить ей какие-то игрушки для самостоятельных занятий. Во-вторых, каждый вечер вы должны качественно поиграть с питомцем. Уделите ему внимание и за час перед сном.
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