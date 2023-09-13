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Какие продукты следует есть осенью

советы, врач Фото: pixabay
Диетолог и нутрициолог Анна Ивашкевич посоветовала осенью изменить свой рацион для поддержания иммунитета, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, осенью следует есть больше сезонных овощей и фруктов, меда и чеснока – в них содержится полезный пектин.

"Пектин хорошо влияет на состояние желудочно-кишечного тракта. Это яблоки, груши и сливы, также пока еще сохраняется сезон арбузов и дынь", – рассказала она в беседе с NEWS.ru.

Ивашкевич порекомендовала добавить в рацион зелень и содержащую большое количество витамина C и цинка облепиху. Крайне полезным в сезон простуд врач назвала чеснок, выразив сожаление, что его мало кто любит.

"Чеснок помогает снизить уровень холестерина в крови, для этого достаточно съедать пару зубчиков чеснока в день. Свежий корень имбиря можно заваривать и готовить из него чай, это отличное средство от простуды", – предложила специалистка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врач-невролог рассказала о вреде авокадо для людей, склонных к головным болям и мигреням.

Елена Беляева
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