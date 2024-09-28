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Что спасет от простуды этой осенью

Что спасет от простуды этой осенью, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 23:35 Фото: freepik
В осенний сезон важно включить в рацион продукты, укрепляющие иммунитет, рассказала российский диетолог Ольга Панова, сообщает Zakon.kz.

В интервью радио Sputnik она отметила, что осенью нельзя обойтись без сезонных фруктов и овощей.

"Например, 200 граммов квашеной капусты обеспечат 70% дневной нормы витамина С, который является основным защитником иммунной системы. Средний апельсин содержит около 70 миллиграммов витамина С, что покрывает 80% рекомендуемой дневной дозы", – отметила специалист.

Панова подчеркнула, что в период простуд важно употреблять достаточное количество белка, а также включить в рацион природные антибиотики – чеснок и лук. Кроме того, она порекомендовала теплые напитки, такие как чаи с медом и лимоном, которые снижают риск простудных заболеваний.

Ранее врач назвала специи, опасные для здоровья. Подробнее можно узнать здесь

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