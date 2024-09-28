Что спасет от простуды этой осенью
Фото: freepik
В осенний сезон важно включить в рацион продукты, укрепляющие иммунитет, рассказала российский диетолог Ольга Панова, сообщает Zakon.kz.
В интервью радио Sputnik она отметила, что осенью нельзя обойтись без сезонных фруктов и овощей.
"Например, 200 граммов квашеной капусты обеспечат 70% дневной нормы витамина С, который является основным защитником иммунной системы. Средний апельсин содержит около 70 миллиграммов витамина С, что покрывает 80% рекомендуемой дневной дозы", – отметила специалист.
Панова подчеркнула, что в период простуд важно употреблять достаточное количество белка, а также включить в рацион природные антибиотики – чеснок и лук. Кроме того, она порекомендовала теплые напитки, такие как чаи с медом и лимоном, которые снижают риск простудных заболеваний.
Ранее врач назвала специи, опасные для здоровья. Подробнее можно узнать здесь.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript