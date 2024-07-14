Прогулки и здоровое питание помогут побороть метеозависимость

Чтобы легче пережить изменения погоды, метеочувствительным людям надо чаще гулять, рекомендует российский невролог Разият Чупанова, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ру" доктор перечислила способы, с помощью которых можно побороть метеочувствительность.

"Частые прогулки в любую погоду закаляют организм и улучшают его адаптивные способности, что помогает лучше переносить колебания погодных условий. Регулярная физическая активность и спорт также полезны для укрепления здоровья", – говорит Чупанова.

Справиться с метеозависимостью и улучшить иммунитет, по ее мнению, поможет также здоровое и сбалансированное питание, которое является профилактикой многих заболеваний. А вот от алкоголя и никотина чувствительным к переменам погоды людям стоит отказаться.

Помимо этого, как отметила врач, в профилактике метеозависимости крайне важен качественный сон продолжительностью 7-8 часов, так как хронический недосып негативно сказывается на функциях нервной системы.

"Важно стараться уменьшить уровень стресса и не пренебрегать лечением тревожных и депрессивных расстройств, если таковые имеются. Эти факторы могут приводить к бессоннице, ночным пробуждениям, выбросу гормонов стресса, что может усилить метеочувствительность", – советует врач.

В 2024 году на Земле ожидается несколько волн магнитных бурь, такая обстановка будет сохраняться примерно два года. Как они повлияют на жизнь на Земле, рассказал ученый.

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