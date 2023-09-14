Совет, как легко делать уроки с детьми

Почти всем родителям приходится вместе с детьми делать домашнее задание. Однако грызть гранит науки, скрипеть карандашом и пытаться помочь чаду быстро выучить уроки – вовсе не простая задача. Zakon.kz разбирался, как превратить родительскую повинность в занимательный процесс.

Часто взрослые признаются, что задания в учебнике непонятные или слишком сложные не только для ребенка, но и для них. Порой школьник не проявляет интереса к учебе. Как быть в таких случаях обеим сторонам? Вот главные правила, которые позволят сохранить нервную систему родителям и хорошие оценки ученику.

1. Создайте собственное пространство

Обустройте для ребенка уголок: поставьте стол, настольную лампу, нужные книжки и тетради. Важно создать комфортное и уютное место с хорошим освещением. Уроки нужно делать в спокойной обстановке и тишине. Для этого выключите телевизор, отложите мобильник. На письменном столе не должно быть посторонних предметов, отвлекающие внимание, таких как гаджеты, игрушки или сладости.

2. Сформируйте привычку

Делать уроки дома должно быть так же естественно, как чистить зубы или заправлять постель. Создайте с ребенком расписание занятий, определите периодичность предметов. Лучше, чтобы ребенок занимался в одно и то же время. Пусть это станет неким ритуалом.

3. От простого к сложному

Делайте уроки в непринужденной форме. Начинайте с любимых предметов ребенка. Спрашивайте его, с чего бы он хотел начать. Эссе, презентация, научный эксперимент – все это требует серьезной, вдумчивой и поэтапной работы. Помогите ребенку разбить объемную задачу на части и включите каждую из них в график. Распределение нагрузки избавит от ощущения, будто большие задания – это долго, трудно и нудно. Некоторые предметы делайте в игровой форме, например, рисовать можно совместно, а учить стихи можно вовсе, прогуливаясь вместе по парку.

4. Учите самостоятельности

Сев вместе с ребенком за стол, забудьте про все свои другие дела, как плита, соцсети или йога. Не торопите его. Иногда, чтобы ускорить процесс, взрослые сами начинают выполнять задания. Не нужно этого делать. Дайте чаду возможность заниматься самостоятельно, думать и находить решения. Даже если на это требуется больше времени. Справиться с заданием самостоятельно – мощный стимул. У чада останется гордость за собственные результаты и появится уверенность в своих силах.

5. Корректно поправляйте

Не стройте из себя перфекциониста. Не придирайтесь к каждой точке или запятой, почерку или отступу. Корректно поправляйте ошибки и мягко делайте замечания, обосновывая, почему это важно. Помните, он только учится и делать ошибки на начальных этапах вовсе не критично.

6. Помогайте и подсказывайте

Если видите, что ребенок в затруднительном положении, направляйте его, подсказывайте. Даже если решили за него задачу, то покажите, как вам удалось это сделать. Наблюдайте, если он действительно испытывает сложности, то запишите его на дополнительные занятия.

7. Развивайте мышление

Научите ребенка пользоваться словарем, справочниками, самостоятельно решать. Если не понятно, допустим слово или значение, то пусть выясняет значение незнакомых слов, объяснения, правила и правописание. Не приучайте с первых дней к калькулятору или онлайн переводчику. Не позволяйте копировать готовые сочинения из интернета.

8. Делайте короткие перерывы

Вредно часами сидеть за столом. Берите небольшой тайм-аут после 30-50 минут занятий. Пусть ребенок отдохнет, перекусит, погуляет и с новыми силами и свежей головой снова садится делать уроки.

9. Контролируйте негативные эмоции

Больше хвалите и мотивируйте ребенка. Не забывайте, что он у вас самый лучший. Нельзя ругать за неудачи, а тем более унижать и бить. Не сравнивайте его с другими детьми, а тем более не говорите, что кто-то может лучше, чем он. Не запугивайте и не пытайтесь подкупить ребенка, вроде как: "Выучишь, дам конфету". Он должен понимать, что учится не ради получения сладости, а для себя. Не испытывайте чувство вины, будто у вас не получается быть хорошим родителем и объяснить ребенку что-то.

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10. Не переусердствуйте

Не нагружайте ребенка множеством кружков и секций, понимайте, что он морально и физически устает. Поэтому дайте ему все только необходимое, а далее он сам выберет свой путь.