Почему опасно висеть на турнике при боли в спине, объяснил медик
Мужчина почувствовал боль в пояснице после тренировки в спортзале, во время которой неудачно поднял штангу. На следующий день он решил повисеть на турнике, чтобы "растянуть позвонки" и облегчить состояние. Однако во время упражнения его пронзила резкая боль.
По словам пострадавшего, любое движение вызывало ощущение удара током. Самостоятельно спуститься с перекладины он не смог, поэтому пришлось вызвать скорую помощь.
Прибывшие медики обнаружили мужчину висящим на дворовом турнике примерно в 20 сантиметрах от земли. От напряжения его пальцы, крепко державшиеся за перекладину, уже побелели.
Фельдшер скорой помощи рассказал об этом случае в Telegram-канале "Только спросить". По его словам, висеть на турнике при острой боли в спине опасно, поскольку растяжение под весом собственного тела может усилить мышечный спазм и болевые ощущения.
Медик также отметил, что мужчина правильно поступил, отказавшись спрыгивать самостоятельно. Резкое приземление могло спровоцировать новый приступ сильной боли.
В итоге фельдшер и водитель скорой осторожно сняли пострадавшего с турника и уложили на жесткие носилки. Чтобы уменьшить нагрузку на поясницу, под ноги ему подложили валик из куртки. Затем мужчине сделали инъекцию для снятия боли и мышечного напряжения.
Примерно через десять минут его состояние улучшилось настолько, что он смог самостоятельно дойти до квартиры.
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