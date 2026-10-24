#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+2°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+2°
$
451.05
504.95
5.6
Советы

Почему опасно висеть на турнике при боли в спине, объяснил медик

вис на турнике, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 13:27 Фото: magnific
33-летний мужчина попытался избавиться от боли в спине с помощью турника, однако в итоге ему пришлось вызывать скорую помощь. Фельдшер объяснил, почему такой способ может быть опасен, сообщает Zakon.kz.

Мужчина почувствовал боль в пояснице после тренировки в спортзале, во время которой неудачно поднял штангу. На следующий день он решил повисеть на турнике, чтобы "растянуть позвонки" и облегчить состояние. Однако во время упражнения его пронзила резкая боль.

По словам пострадавшего, любое движение вызывало ощущение удара током. Самостоятельно спуститься с перекладины он не смог, поэтому пришлось вызвать скорую помощь.

Прибывшие медики обнаружили мужчину висящим на дворовом турнике примерно в 20 сантиметрах от земли. От напряжения его пальцы, крепко державшиеся за перекладину, уже побелели.

Фельдшер скорой помощи рассказал об этом случае в Telegram-канале "Только спросить". По его словам, висеть на турнике при острой боли в спине опасно, поскольку растяжение под весом собственного тела может усилить мышечный спазм и болевые ощущения.

Медик также отметил, что мужчина правильно поступил, отказавшись спрыгивать самостоятельно. Резкое приземление могло спровоцировать новый приступ сильной боли.

В итоге фельдшер и водитель скорой осторожно сняли пострадавшего с турника и уложили на жесткие носилки. Чтобы уменьшить нагрузку на поясницу, под ноги ему подложили валик из куртки. Затем мужчине сделали инъекцию для снятия боли и мышечного напряжения.

Примерно через десять минут его состояние улучшилось настолько, что он смог самостоятельно дойти до квартиры.

Ранее была названа новая норма шагов против смертельных болезней.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
спина, позвоночник, массаж
14:03, 07 мая 2025
Ортопед назвал лучшую позу при болях в спине и шее
боль в спине
14:36, 26 сентября 2026
Не только боль в спине: какие симптомы могут указывать на грыжу
боль в животе
15:29, 13 апреля 2024
Почему после еды может начаться боль в груди, рассказала врач
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский борец Айдос Султангали вышел в полуфинал чемпионата мира в Астане
14:29, Сегодня
Казахстанский борец Айдос Султангали вышел в полуфинал чемпионата мира в Астане
Борец из Казахстана Мерей Маулитканов оступился в четвертьфинальной схватке домашнего ЧМ
14:16, Сегодня
Борец из Казахстана Мерей Маулитканов оступился в четвертьфинальной схватке домашнего ЧМ
&quot;Барановичи&quot; с Алиби Тузакбаевым обыграли &quot;Минск&quot; в чемпионате Беларуси
14:00, Сегодня
"Барановичи" с Алиби Тузакбаевым обыграли "Минск" в чемпионате Беларуси
Казахстанский вольник Ибрагим Магомадов проиграл схватку 1/8 финала ЧМ в Астане
13:15, Сегодня
Казахстанский борец Ибрагим Магомадов проиграл схватку 1/8 финала ЧМ в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: