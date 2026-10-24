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Советы

Консервы, свечи и пакеты для отходов: что советуют хранить дома на случай катастрофы

вещи, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 14:01 Фото: Zakon.kz (сгенерировано нейросетью)
Еще одна европейская страна – Великобритания – призвала граждан подготовить трехдневный запас продуктов на случай чрезвычайных ситуаций. Аналогичные рекомендации действуют во многих странах Европы, а также в США, Австралии и Индии, сообщает Zakon.kz.

Правительства все чаще советуют населению заранее готовиться к возможным перебоям с электричеством, водой, связью и поставками продовольствия. Причинами таких кризисов могут стать стихийные бедствия, кибератаки, диверсии и военные конфликты, пишет The Guardian.

Во Франции первые 72 часа после чрезвычайной ситуации считают наиболее важными. Жителям рекомендуют подготовить тревожный чемоданчик с продуктами, водой, лекарствами, наличными деньгами, копиями документов и запасными ключами. Также власти советуют иметь радио для получения официальной информации и поддерживать связь с близкими.

В Германии гражданам рекомендуют по возможности хранить десятидневный запас продовольствия, хотя даже трехдневный считается полезным. Предпочтение следует отдавать консервам и продуктам, которые можно употреблять без приготовления. В аварийный комплект также советуют включить радиоприемник с ручным приводом или солнечной батареей, аптечку и бумажный список важных телефонных номеров. При этом, согласно январскому опросу YouGov, почти половина немцев не имеет даже трехдневного запаса продуктов.

В США рекомендации различаются в зависимости от штата. Например, в Калифорнии советуют запасаться продовольствием на несколько дней, а на Гавайях – более чем на две недели. Федеральные власти рекомендуют предусмотреть по 3,8 литра воды на человека в сутки для питья и санитарных нужд. Среди необходимых вещей также называют свисток, противопылевую маску, фонарик и полиэтиленовую пленку. Аварийные комплекты предлагают хранить не только дома, но и на работе, и в автомобиле.

Скандинавские страны усилили подготовку населения после начала конфликта в Украине в 2022 году. В Финляндии рекомендуют иметь трехдневный запас продуктов, воды и предметов первой необходимости. При этом страна располагает стратегическими запасами зерна, рассчитанными на обеспечение населения продовольствием в течение девяти месяцев при серьезных перебоях с поставками.

В Швеции и Норвегии граждан призывают быть готовыми самостоятельно обеспечивать себя минимум неделю. Шведские власти советуют замораживать бутылки с водой, чтобы при отключении электричества использовать их для охлаждения продуктов. Если перестанет работать канализация, экскременты рекомендуют собирать в пластиковые пакеты и засыпать опилками.

Норвежцам дополнительно советуют запастись теплой одеждой, спальными мешками и свечами, поскольку многие дома отапливаются электричеством. Власти предупреждают, что во время кризиса помощь в первую очередь будут получать наиболее нуждающиеся.

В Дании разработали примерное трехдневное меню на случай чрезвычайной ситуации. В него входят 500 граммов хлебцев, 300 граммов консервированной скумбрии в томатном соусе, 300 граммов нута и фасоли, по 500 граммов макарон и круп, 1,5 килограмма консервированных овощей, а также орехи и растительное масло.

В Австралии большинство специалистов рекомендуют хранить запас продуктов на три-семь дней. Однако власти Нового Южного Уэльса советуют рассчитывать на две недели. Особое внимание предлагают уделять потребностям детей, беременных женщин, пожилых людей и граждан с заболеваниями. Отдельные инструкции посвящены подготовке к лесным пожарам.

В Индии населению рекомендуют иметь минимум трехдневный запас воды и продуктов, не требующих приготовления или охлаждения. В аварийный комплект советуют положить фонарик, таблетки для обеззараживания воды, аптечку и прочные веревки. Кроме того, семьям предлагают дважды в год проводить тренировки по эвакуации.

Эксперты отмечают, что подобные меры позволяют населению самостоятельно справляться с первыми последствиями катастроф, пока экстренные службы оказывают помощь наиболее пострадавшим.

В Казахстане тревожный чемоданчик рекомендуется иметь жителям сейсмоопасных городов. В частности, после каждого землетрясения в Алматы спасатели напоминают о том, какие вещи необходимо иметь про запас.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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