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Пасхальное разговение: как выйти из поста без вреда для организма

питание после поста, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 17:02 Фото: pixabay
У православных заканчивается Великий пост, который внес в режим питания людей на 40 дней определенные коррективы. Верующие воздерживались от употребления мяса и других продуктов животного происхождения. Как вернуться к привычному рациону и не навредить здоровью – в материале Zakon.kz.

Великий пост у православных начался 3 марта и закончится 19 апреля, перед Светлой Пасхой. После периода серьезных ограничений в ежедневном принятии пищи большинство людей возвращаются к привычному питанию, налегая на сдобу, плюшки, ватрушки и куриные яйца. В этот момент организм испытывает сильную нагрузку, стресс, что становится серьезным испытанием для ЖКТ. Слишком резкое возвращение к долгожданным "вкусняшкам" может вызвать проблемы с работой внутренних органов и обострить хронические заболевания.

Как правильно выйти из поста, рассказала врач, кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор кафедры нутрициологии имени Т. Шарманова Елена Ушанская. Согласно ее рекомендациям, после длительного воздержания от продуктов животного происхождения важно правильно выстроить питание. Тогда не будет проблем с пищеварением, нагрузки на печень и проявления неожиданных болей и недомогания.

"За 40 дней воздержания от употребления животных продуктов ферментативная система перестраивается и работает в другом режиме. Резкое введение мяса, яиц, жирной и сладкой пищи может привести к тяжести в желудке, тошноте и даже панкреатиту".Елена Ушанская

По мнению специалиста, в первый день после завершения поста следует придерживаться растительного рациона. Можно включить в питание рыбу, заменив ею мясо.

"Не надо сразу в большом количестве есть куриные яйца. Дозированно употребляйте сладкую сдобу. Начинайте с небольших порций, наблюдайте за реакцией организма", – советует врач.

Фото: pixabay

Вместе с тем нутрициолог советует в первые дни после поста добавить в меню продукты с мягким желчегонным действием: свеклу, тыкву, зелень, лимон, но только в умеренном количестве.

"Хорошо работают кисломолочные продукты с пробиотиками: кефир, йогурт без сахара. Отдайте им предпочтение", – отметила врач.

Пост – это время внутренней настройки, и выход из него должен быть не менее осознанным, с плавным переходом, заключила специалист.

Ранее специалист объяснила, чем опасен несвежий продукт, в частности, мясо павшего скота. 

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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