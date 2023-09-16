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Четыре совета от баристы для идеального кофе

Четыре совета от баристы для идеального кофе Фото: pixabay
Приготовить самый лучший кофе в домашних условиях не так сложно. Секретами идеального напитка делится профессиональный бариста, рассказывает Zakon.kz.

Как приготовить самый вкусный кофе, который будет радовать во время утренней рутины, рассказали профессионалы. С лучшими мастерами своего дела поговорили журналисты CNN.

Смолоть

Прежде чем приступить к варке кофе, вам придется провести некоторую подготовительную работу, чтобы получить наилучший результат. И все начинается с того, что вы достаете и перемалываете свои любимые кофейные зерна.

"Кофе теряет большую часть своего вкуса, возможно, через несколько минут после помола. Качество вашей чашки будет намного лучше со свежемолотым кофе", – говорят эксперты.

Отфильтровать

"Водопроводная вода подойдет, если она имеет приятный вкус и не содержит хлора. Фильтрованная вода лучше, если она не содержит минералов. Лучше всего подойдет родниковая вода, если только она не содержит твердых минералов и не имеет слегка соленого вкуса", – советуют профессионалы.

Отмерить

"То же самое и с выпечкой. Если бы вы измеряли муку по объему и весу, каждый раз результат был бы разным", – считают профессионалы.

Весы также позволяют вам лучше контролировать качество вашего напитка, что позволяет быстрее диагностировать, что может быть не так с определенным напитком, и понять ваши любимые рецепты.

Сварить

В том, каким способом сварить кофе любителям профессионалы советов не дают. Это выбор каждого. Для варки или заваривания кофе каждый выбирает свои методы. Это может быть кофеварка, турка, кофемашина, френч-пресс, сотейник или более современные и экзотические методы.

Ранее эксперты рассказали, что людям, сидящим на правильном питании, опасно перекусывать привычными продуктами. Это может вызвать заболевания сердца, печени и инсульты.

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