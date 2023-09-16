Эмоциональное выгорание: важные признаки

Пять признаков эмоционального выгорания, о которых важно знать, рассказали специалисты, сообщает Zakon.kz.

Психологическое истощение, которое приводит к физическим признакам в виде усталости и апатии, специалисты называют эмоциональным выгоранием. К такому состоянию приводит высокая нагрузка, которая сопровождает человека во всех сферах жизни. Как распознать опасные симптомы, рассказал Bazaar.

Выдерживание

Это самый первый звоночек. Вы четко понимаете, что устали, но стараетесь не обращать на это внимание. Вместо того, чтобы позволить себе расслабиться и отдохнуть, вы убеждаете себя, что со всем справитесь.

Деформация

Истощение настолько глубокое, что начинает меняться личность. В вашем поведении стали проявляться нехарактерные для вас циничность, грубость и бесчувственность. Вам также становится все равно, как вы живете, во что одеты, чем питаетесь.

Отсутствие радости

Вас перестали радовать не только приятые мелочи, но и крупные победы. Вас также начинают обвинять в том, что вы не способны проявлять эмпатию к близким людям. Жизнь превратилась в гонку, где главной миссией становится план "дожить до выходных".

Стыд

Эмоциональное выгорание нередко выражается в стыдливости. Вам кажется, что окружающие успевают намного больше, чем вы. Чужие успехи побуждают вас думать о себе плохо, отчего вам становится неловко за самого себя.

Упущенные возможности

У вас регулярно возникает ощущение, что вы что-то забыли или упустили. Но вместо того, чтобы остановиться и пересмотреть свои цели, вы нагружаете себя еще большим количеством задач.

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