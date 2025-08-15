#АЭС в Казахстане
Советы

Как справиться с выгоранием на работе

мужчина, выгорание на работе, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 17:35 Фото: unsplash
Российский врач-психиатр и психотерапевт Валерия Серазетдинова перечислила способы справиться с профессиональным выгоранием. Если на первых этапах не помочь себе, то эмоциональное выгорание может серьезно навредить здоровью, сообщает Zakon.kz.

Эмоциональное выгорание – это состояние, которое может серьезно навредить здоровью. На первых этапах важно вовремя заметить тревожные сигналы и помочь себе.

"Если человек только начинает ощущать напряженность, связанную с работой, и необходимость прилагать больше усилий для того, что раньше легко давалось, стоит попробовать способы саморегуляции. Это могут быть дыхательные техники, упражнения для расслабления мышц, медитация. И очень важно наладить внутренний диалог с самим собой", – рассказала Валерия Серазетдинова в беседе с kp.ru 15 августа 2025 года.

По словам специалиста, чтобы понять, что именно вызывает выгорание, полезно задать себе два вопроса:

  1. "Что меня больше всего тревожит?"
  2. "Что я могу с этим сделать прямо сейчас?"

Иногда, как отметила Серазетдинова, достаточно сделать перерыв, пройтись быстрым шагом или выполнить легкую разминку, чтобы снизить напряжение.

Для долгосрочного результата врач посоветовала чередовать задачи, делать паузы, избегать переработок. Если же это не помогает, можно попробовать изменить отношение к работе. А в крайних случаях эксперт порекомендовала рассмотреть смену места работы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
