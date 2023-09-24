Впереди магнитная буря, как с ней справиться страдающим от мигрени и скачков давления

В Лаборатории солнечной астрономии сообщили, что 24 сентября прогнозируется мощная магнитная буря, передает Zakon.kz.

Как отметили специалисты Лаборатории, пик бури для алматинцев придется на 12 часов дня. Ее уровень будет слабым – G1. По прогнозам, вероятность слабого магнитного шторма в это время составит 20%.

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Магнитными бурями называют мощные возмущения магнитного поля Земли, которые спровоцированы вспышками на Солнце. Их длительность колеблется от пары часов до нескольких дней. Это природное явление может оказывать реальное влияние на здоровье людей. Многие во время бурь жалуются на скачки давления, проблемы со сном, тахикардию и мигрень.

Есть и научные подтверждения влияния магнитных бурь на человека. Так, российские ученые установили, что магнитные бури могут влиять на свертываемость крови, а их коллеги из Университета Манчестера заявили, что магнитные бури, низкое давление, влажность и ветер усиливают хроническую боль.

Чтобы облегчить состояние метеозависимым, следует заранее выспаться:

недосып может ухудшить ваше состояние.



Постарайтесь не планировать тяжелых тренировок. Если у вас есть хронические болезни и вы должны принимать определенные препараты, лучше запастись лекарствами.

От алкоголя и тяжелой еды лучше на время отказаться.

Ранее астрономы сообщали, что 23 сентября – сентябрьское равноденствие: земляне смогут увидеть зодиакальный свет.



