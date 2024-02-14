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Специалисты рассказали, кому вреден мед

Специалисты рассказали, кому вреден мед Фото: pixabay
В "Роспотребнадзоре" рассказали о пользе и вреде меда, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в организации, мед – признанный лидер по содержанию антиоксидантов, которые защищают организм от воздействия свободных радикалов.

  • Полифенолы в составе продукта препятствуют ухудшению памяти и развитию деменции в пожилом возрасте.
  • Также мед полезен для сердечно-сосудистой системы.

Противопоказания.

Мед не рекомендуется при:

  • аллергии;
  • индивидуальной непереносимости;
  • обострении гастрита и язвенной болезни;
  • других противопоказаниях.

Роспотребнадзор напоминает:

  • Мед можно покупать в любой таре: и пластиковой, и стеклянной. От материала упаковки качество продукта не зависит.
  • Мед стоит держать в холодильнике.
  • Если мед кристаллизуется, это нормально.
  • Медленнее всего этот процесс происходит с каштановым медом и медом акации.

Частая ошибка – растворять мед в горячих напитках.

Большинство полезных веществ разрушается при высоких температурах, поэтому, чтобы укрепить иммунитет, стоит пить чай с медом вприкуску.

Ранее специалисты рассказали, что полезнее апельсины или мандарины.

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