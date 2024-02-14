Специалисты рассказали, кому вреден мед
Фото: pixabay
В "Роспотребнадзоре" рассказали о пользе и вреде меда, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в организации, мед – признанный лидер по содержанию антиоксидантов, которые защищают организм от воздействия свободных радикалов.
- Полифенолы в составе продукта препятствуют ухудшению памяти и развитию деменции в пожилом возрасте.
- Также мед полезен для сердечно-сосудистой системы.
Противопоказания.
Мед не рекомендуется при:
- аллергии;
- индивидуальной непереносимости;
- обострении гастрита и язвенной болезни;
- других противопоказаниях.
Роспотребнадзор напоминает:
- Мед можно покупать в любой таре: и пластиковой, и стеклянной. От материала упаковки качество продукта не зависит.
- Мед стоит держать в холодильнике.
- Если мед кристаллизуется, это нормально.
- Медленнее всего этот процесс происходит с каштановым медом и медом акации.
Частая ошибка – растворять мед в горячих напитках.
Большинство полезных веществ разрушается при высоких температурах, поэтому, чтобы укрепить иммунитет, стоит пить чай с медом вприкуску.
Ранее специалисты рассказали, что полезнее апельсины или мандарины.
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