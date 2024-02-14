Специалисты рассказали, кому вреден мед

В "Роспотребнадзоре" рассказали о пользе и вреде меда, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в организации, мед – признанный лидер по содержанию антиоксидантов, которые защищают организм от воздействия свободных радикалов.

Полифенолы в составе продукта препятствуют ухудшению памяти и развитию деменции в пожилом возрасте.

Также мед полезен для сердечно-сосудистой системы.

Противопоказания.

Мед не рекомендуется при:

аллергии;

индивидуальной непереносимости;

обострении гастрита и язвенной болезни;

других противопоказаниях.

Роспотребнадзор напоминает:

Мед можно покупать в любой таре: и пластиковой, и стеклянной. От материала упаковки качество продукта не зависит.

Мед стоит держать в холодильнике.

Если мед кристаллизуется, это нормально.

Медленнее всего этот процесс происходит с каштановым медом и медом акации.

Частая ошибка – растворять мед в горячих напитках.

Большинство полезных веществ разрушается при высоких температурах, поэтому, чтобы укрепить иммунитет, стоит пить чай с медом вприкуску.

Ранее специалисты рассказали, что полезнее апельсины или мандарины.