#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
485.55
563.38
6.81
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
485.55
563.38
6.81
Советы

Тихий дефицит в организме, который разрушает энергию незаметно

Тихий дефицит в организме, который разрушает энергию незаметно, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 00:01 Фото: magnific.com
Нутрициолог Анна Педорич рассказала, по каким признакам можно заподозрить опасный дефицит железа, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ру" специалист перечислила характерные симптомы этого состояния.

По словам эксперта, при недостатке железа усталость чаще носит выраженный физический характер. Человек может ощущать общую слабость, снижение выносливости и трудности даже при выполнении привычных повседневных задач.

"При нехватке железа усталость носит преимущественно физический характер: человек ощущает слабость в теле, снижение выносливости, ему сложно выполнять даже простые, повседневные действия, а также нередко появляются соматические симптомы, такие как одышка, головокружение и бледность кожи", – пояснила Педорич.

Она добавила, что одним из тревожных сигналов может быть отсутствие восстановления даже после длительного сна – человек продолжает чувствовать усталость и упадок сил.

По словам специалиста, дефицит железа развивается постепенно, и организм начинает подавать сигналы задолго до заметного ухудшения состояния. Однако многие люди игнорируют эти проявления, списывая их на обычное переутомление.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, почему большинство терпят неудачу при попытке бросить курить.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
какая привычка может стоить здоровья сердца
20:22, 10 мая 2026
Тихий враг сердца: какая привычка незаметно разрушает организм
мужчина
23:22, 29 апреля 2026
Шесть привычек, которые незаметно разрушают мозг, назвал нейробиолог
Доктор Павлова рассказала, чем опасен дефицит магния в организме
04:03, 28 февраля 2024
Доктор Павлова рассказала, чем опасен дефицит магния в организме
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
00:10, 29 мая 2026
Видеообзор победы "Ордабасы" над "Кайратом" в КПЛ
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
23:39, 28 мая 2026
"Показывает европейские цифры": Рафаэль Уразбахтин оценил игру Дастана Сатпаева
Фото: ФК &quot;Ордабасы&quot;
23:24, 28 мая 2026
Эльхан Астанов прокомментировал свой победный гол в матче с "Кайратом"
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
22:41, 28 мая 2026
Рафаэль Уразбахтин сделал заявление после матча "Ордабасы" - "Кайрат" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: