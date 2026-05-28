Тихий дефицит в организме, который разрушает энергию незаметно

Нутрициолог Анна Педорич рассказала, по каким признакам можно заподозрить опасный дефицит железа, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ру" специалист перечислила характерные симптомы этого состояния.

По словам эксперта, при недостатке железа усталость чаще носит выраженный физический характер. Человек может ощущать общую слабость, снижение выносливости и трудности даже при выполнении привычных повседневных задач.

"При нехватке железа усталость носит преимущественно физический характер: человек ощущает слабость в теле, снижение выносливости, ему сложно выполнять даже простые, повседневные действия, а также нередко появляются соматические симптомы, такие как одышка, головокружение и бледность кожи", – пояснила Педорич.

Она добавила, что одним из тревожных сигналов может быть отсутствие восстановления даже после длительного сна – человек продолжает чувствовать усталость и упадок сил.

По словам специалиста, дефицит железа развивается постепенно, и организм начинает подавать сигналы задолго до заметного ухудшения состояния. Однако многие люди игнорируют эти проявления, списывая их на обычное переутомление.

