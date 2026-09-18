Врачи рассказали, опасна ли простуда без температуры

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, как лечить простуду, которая может протекать с кашлем, насморком и слабостью, но без повышения температуры, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 360.ru, существует около 200 вирусов, вызывающих простудные заболевания, с различными вариациями. Поэтому нельзя однозначно говорить, что при любой простуде обязательно повышается температура.

Отсутствие повышенной температуры при плохом самочувствии не означает, что иммунитет "обленился" или вирус научился его обманывать. Жар вызывает не сам возбудитель, а иммунная реакция организма, которая может быть разной в зависимости от инфекции.

"Иногда показатели могут опускаться примерно до 35 с небольшим градусов. Это также может быть одним из вариантов реакции организма и само по себе не свидетельствует об опасном течении заболевания", – сообщил Алексей Водовозов.

Эксперт считает, что оценивать тяжесть болезни исключительно по показаниям термометра неправильно. Он посоветовал обращать внимание прежде всего на самочувствие и появление необычных или быстро усиливающихся симптомов.

За медицинской помощью следует обращаться при нарастающей одышке, быстро прогрессирующей слабости или сильной головной боли, которая не уменьшается после приема лекарств.

Каких-либо специальных методов лечения только из-за отсутствия повышенной температуры не требуется.

Врач рекомендует пить достаточно жидкости: воду, морс или некрепкий чай. Не следует принимать антибиотики без назначения специалиста.

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