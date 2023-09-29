Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Что нужно знать о бешенстве

Что нужно знать о бешенстве Фото: pixabay
Как рассказали в Министерстве здравоохранения, бешенство – это особо опасное смертельное инфекционное заболевание человека и животных, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, инфекция передается людям и животным через слюну, обычно при укусах, царапинах или прямом контакте со слизистыми оболочками (например, глаза, ротовая полость или открытые раны). 

Признаки заболевания бешенством

  • Повышение температуры тела,
  • угнетенное состояние, бессонница,
  • беспокойство,
  • боль в месте укусе (и давние рубцы),
  • раздражение на шум, свет,
  • судороги мышц конечностей,
  • водобоязнь,
  • бред,
  • чувство страха,
  • галлюцинации,
  • боязнь движения воздуха,
  • повышенное слюноотделение,
  • удушье и паралич дыхательных мышц.

Основные меры предупреждения

  • Вакцинируйте против бешенства домашних животных, при обнаружении странности в поведении животного сообщите ветеринарному специалисту;
  • при укусе животного (чаще собаки) в первую очередь обильно промойте место укуса и ослюнения водой с большой концентрацией мыла;
  • немедленно обратитесь в медицинское учреждение, так как единственное спасение пострадавшего лица от бешенства – это своевременная вакцинация.

Ежегодно 28 сентября отмечается Всемирный день борьбы против бешенства.

Ранее британский доктор Майкл Мосли, основываясь на собственных исследованиях, дал необычные советы, которые помогут улучшить психическое и физическое здоровье в любом возрасте.

Читайте также

Специалисты рассказали, чем опасен лизун или слайм
Специалисты рассказали, чем опасен лизун или слайм
Врач рассказала о смертельно опасной для человека температуре
Врач рассказала о смертельно опасной для человека температуре
Медики рассказали, какие продукты лучше исключить из детского меню
Медики рассказали, какие продукты лучше исключить из детского меню
Анастасия Стативкина
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
В Казахстане разработали поправки в условия выдачи кредитов и займов
В Казахстане изменят условия выдачи кредитов: разработаны новые поправки
Отопительный сезон в Алматы могут начать раньше
Отопительный сезон в Алматы могут начать раньше
люди
Макпал Исабекова посвятила трогательный пост ушедшему из жизни отцу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления