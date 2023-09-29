Что нужно знать о бешенстве
Фото: pixabay
Как рассказали в Министерстве здравоохранения, бешенство – это особо опасное смертельное инфекционное заболевание человека и животных, сообщает Zakon.kz.
По информации ведомства, инфекция передается людям и животным через слюну, обычно при укусах, царапинах или прямом контакте со слизистыми оболочками (например, глаза, ротовая полость или открытые раны).
Признаки заболевания бешенством
- Повышение температуры тела,
- угнетенное состояние, бессонница,
- беспокойство,
- боль в месте укусе (и давние рубцы),
- раздражение на шум, свет,
- судороги мышц конечностей,
- водобоязнь,
- бред,
- чувство страха,
- галлюцинации,
- боязнь движения воздуха,
- повышенное слюноотделение,
- удушье и паралич дыхательных мышц.
Основные меры предупреждения
- Вакцинируйте против бешенства домашних животных, при обнаружении странности в поведении животного сообщите ветеринарному специалисту;
- при укусе животного (чаще собаки) в первую очередь обильно промойте место укуса и ослюнения водой с большой концентрацией мыла;
- немедленно обратитесь в медицинское учреждение, так как единственное спасение пострадавшего лица от бешенства – это своевременная вакцинация.
Ежегодно 28 сентября отмечается Всемирный день борьбы против бешенства.
Ранее британский доктор Майкл Мосли, основываясь на собственных исследованиях, дал необычные советы, которые помогут улучшить психическое и физическое здоровье в любом возрасте.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript