Что нужно знать о бешенстве

Как рассказали в Министерстве здравоохранения, бешенство – это особо опасное смертельное инфекционное заболевание человека и животных, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, инфекция передается людям и животным через слюну, обычно при укусах, царапинах или прямом контакте со слизистыми оболочками (например, глаза, ротовая полость или открытые раны).

Признаки заболевания бешенством

Повышение температуры тела,

угнетенное состояние, бессонница,

беспокойство,

боль в месте укусе (и давние рубцы),

раздражение на шум, свет,

судороги мышц конечностей,

водобоязнь,

бред,

чувство страха,

галлюцинации,

боязнь движения воздуха,

повышенное слюноотделение,

удушье и паралич дыхательных мышц.

Основные меры предупреждения

Вакцинируйте против бешенства домашних животных, при обнаружении странности в поведении животного сообщите ветеринарному специалисту;

при укусе животного (чаще собаки) в первую очередь обильно промойте место укуса и ослюнения водой с большой концентрацией мыла;

немедленно обратитесь в медицинское учреждение, так как единственное спасение пострадавшего лица от бешенства – это своевременная вакцинация.

Ежегодно 28 сентября отмечается Всемирный день борьбы против бешенства.

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