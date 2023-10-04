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Эксперты советуют проверять грибы на радиацию

Эксперты советуют проверять грибы на радиацию Фото: Zakon.kz
Эксперты Национального центра общественного здоровья рассказали, что грибы – один из самых сильных накопителей радионуклидов, сообщает Zakon.kz.

Они предупредили, что в отдельных их видах содержание радиоактивного цезия превышает допустимый уровень. А при сушке он может многократно повыситься. 

Как заверили эксперты, столкнуться с грибами, пораженными радиацией, можно где угодно.

"Основные причины загрязнения – выбросы предприятий атомной промышленности, проводимые испытания ядерного оружия, последствия ядерных катастроф и аварии, которые ухудшили экологическую обстановку на всей планете. Кроме того, крупные предприятия выбрасывают в атмосферу ядовитые вещества, которые разносятся ветром и выпадают с осадками в самых неожиданных местах, увеличивая риск загрязнения растений, в том числе и грибов", – рассказали специалисты. 

Грибы делятся на четыре группы по способности накапливать радиацию:

Грибы-аккумуляторы радиации:

  • горькушка;
  • колпак кольчатый (курочка);
  • свинушка;
  • гриб польский;
  • масленок;
  • моховик желто-бурый.

Сильно накапливающие грибы:

  • грузди;
  • волнушка розовая;
  • зеленка;
  • сыроежки.

Средне накапливающие грибы:

  • лисичка настоящая;
  • рядовка;
  • белый гриб;
  • подберезовик;
  • подосиновик.

Слабо накапливающие грибы:

  • опенок осенний;
  • гриб-зонтик пестрый;
  • дождевик жемчужный.

Содержание цезия-137 в свежих грибах не должно превышать 500 Бк/кг, в сушеных – не более 2500 Бк/кг.

Чтобы предупредить риск попадания радионуклидов в организм, эксперты советуют:

  • Не собирать грибы в городах, промзонах, по обочинам дорог, кроме того, лучше не трогать старые грибы: в них выше содержание вредных веществ. Также особенно опасны первые появившиеся после засухи грибы, поскольку они интенсивнее накапливают вредные элементы.
  • Не приобретать грибную и ягодную продукцию в несанкционированных местах торговли. Там вы рискуете принести домой радиационно-опасные продукты.
  • Если выбираете ягоды и грибы на рынке, обязательно проверьте их на содержание радиационного цезия в лабораториях Национального центра экспертизы в вашем регионе или в референс-лаборатории по радиационной безопасности НПЦСЭМ.

На заметку 

  • У грибов с хорошо развитой ножкой (белый, подберезовик, подосиновик, польский гриб), как правило, содержание радионуклидов в шляпках в 1,5-2 раза выше, чем в ножках.
  • В первую очередь свежие грибы нужно промыть в большом количестве проточной воды или замочить в подсоленном растворе. Затем их нужно отварить в течение 30-60 минут, периодически сливая отвар (не менее двух раз), и только затем употреблять в пищу. Такие действия позволяют снизить содержание опасных радионуклидов в десять раз и без каких-либо опасений употреблять любые виды средне- и мало накапливающих грибов.
  • Максимального снижения содержания радиоцезия в сушеных грибах можно добиться путем их двух- или трехкратного вымачивания и последующего двух-х или трехкратного отваривания. Если в течение 30 минут варить белые грибы, подосиновики, подберезовики, то наблюдается снижение его содержания в два раза.

Ранее врач эндокринолог-диетолог Екатерина Иванникова рассказала, кому не стоит употреблять грибы.

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