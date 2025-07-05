Чайный гриб возвращается: в чем его польза и когда он может навредить
По словам специалиста, любые ферментированные напитки очень полезны для микробиоты кишечника, что хорошо сказывается на иммунной системе и косвенно может положительно влиять на все другие процессы обмена в организме человека.
"Я выступаю "за" ферментированные продукты, будь это квашеная капуста или чайный гриб, но при одном условии: если туда не добавляется сахар". Зухра Павлова
Как отмечено в публикации издания "Комсомольская правда", зачастую производители добавляют сахар в чайный гриб, чтобы повысить ферментацию и повлиять на рост гриба. Так он будет быстрее готов к употреблению, но добавленный сахар снизит пользу от продукта.
Например, чайный гриб с сахаром повысит уровень сахара у пациентов, страдающих от диабета.
В заключительной части врач настоятельно подчеркивает, что без добавления сахара напиток из чайного гриба благотворно скажется на микробиоме кишечника – повысится расщепление и улучшится пищеварение.
Чайный гриб – толстая пленка, которая образуется из-за симбиоза дрожжей и уксуснокислых бактерий. На его основе из чая и сахара делают комбучу. Получаемый напиток также называют чайным грибом. Получать чайный гриб научились еще две тысячи лет назад в Китае. В последние годы напиток стал популярен из-за приверженцев здорового образа жизни.
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