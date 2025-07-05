Чайный гриб возвращается: в чем его польза и когда он может навредить

Чайный гриб может принести пользу здоровью. При правильном употреблении такого продукта улучшится пищеварение. Об этом заявила эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Но, продолжая, отметила, что есть небольшой нюанс, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, любые ферментированные напитки очень полезны для микробиоты кишечника, что хорошо сказывается на иммунной системе и косвенно может положительно влиять на все другие процессы обмена в организме человека.

"Я выступаю "за" ферментированные продукты, будь это квашеная капуста или чайный гриб, но при одном условии: если туда не добавляется сахар". Зухра Павлова

Как отмечено в публикации издания "Комсомольская правда", зачастую производители добавляют сахар в чайный гриб, чтобы повысить ферментацию и повлиять на рост гриба. Так он будет быстрее готов к употреблению, но добавленный сахар снизит пользу от продукта.

Например, чайный гриб с сахаром повысит уровень сахара у пациентов, страдающих от диабета.

В заключительной части врач настоятельно подчеркивает, что без добавления сахара напиток из чайного гриба благотворно скажется на микробиоме кишечника – повысится расщепление и улучшится пищеварение.

Чайный гриб – толстая пленка, которая образуется из-за симбиоза дрожжей и уксуснокислых бактерий. На его основе из чая и сахара делают комбучу. Получаемый напиток также называют чайным грибом. Получать чайный гриб научились еще две тысячи лет назад в Китае. В последние годы напиток стал популярен из-за приверженцев здорового образа жизни.

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Конечно же, нет единого свода правил, соблюдая которые гарантированно можно прожить век и более. Тем не менее, чтобы жить долго и не знать проблем, кандидат медицинских наук Ашот Григорьян предлагает следовать несложным правилам.