Смарт-гаджеты для дома: обзор лучших позиций на рынке

Смарт-гаджеты становятся все более привычными атрибутами нашей повседневной жизни. Они окружают нас, помогают в выполнении разнообразных бытовых и повседневных процессов. Интересные приспособления, которые будут полезны в квартире или доме, в подборке Zakon.kz.

Зачем нужны умные приборы

Смарт-гаджеты – это разнообразные управляемые устройства с выходом в интернет, которые можно программировать под свои потребности. С умными приспособлениями значительно легче выполнять повседневные функции. Внедрение современных технологий позволяет решать целый комплекс проблем. К их основным достоинствам относят:

• возможность настроить работу под свои потребности. Самый простой пример – открытие штор в спальне одновременно со звонком будильника. Также приятно зайти на кухню, где вас уже ждет чашка свежеприготовленного кофе; • удаленное управление приборами. Чтобы экономить ресурсы, на день можно ставить систему отопления на минимум, а перед приходом домой настроить прогрев до комфортной температуры; • экономия средств. Умные приборы способны анализировать поступающие к ним данные и выявлять места возможного снижения расходов; • возможность настроить управление через голос пользователя.

Розетки и лампочки

Они создаются для удобства и экономии электроэнергии. Специальными лампочками легко управлять через приложение в смартфоне. Просто их включать и выключать, менять интенсивность освещения, яркость. Также доступно голосовое управление. Не менее интересны умные розетки. Они могут содержать встроенные счетчики энергопотребления, поддерживать голосовые помощники. Устройства можно настраивать на включения/отключения в определенное время (удобно использовать для электронагревателей воды), автоматическое прерывание питания при плохих погодных условиях. Розетки и лампочки могут стать эффективными компонентами умного дома.

Весы

Пригодятся тем, кто следит за своим здоровьем и весом, ведет правильный образ жизни. Такие весы не просто показывают массу тела, а обладают рядом дополнительных функций. Последние им обеспечивают встроенные в верхнюю панель электроды. В зависимости от специфики модели она может отслеживать, запоминать и анализировать разные параметры: процентное соотношение жировой массы, костей, мускулов и даже водный баланс. При наличии в смартфоне специальной программы и заполнении в ней предложенных полей (возраста, веса и роста) устройство способно давать рекомендации о необходимых физических нагрузках для эффективной нормализации веса. Устройства способны выдерживать нагрузки до 150 кг и держать в памяти параметры до 16 пользователей. При этом они компактны и эстетичны.

Датчики безопасности

Эти небольшие устройства контролируют разные параметры и приборы, которые являются потенциальными источниками угрозы здоровью жильцов или целостности имущества. К наиболее востребованным относят датчики:

• протечек, повышенного уровня воды. Потоп чреват порчей собственного имущества, а в многоквартирном доме – еще и вещей соседей. Датчики способны сигнализировать о появлении протечки. Их устанавливают на пол или в нижней части стены в ванной, кухне и подсобном помещении, где происходит ввод коммуникаций в дом;

• газа. Устанавливается на потолке в местах, где возможна протечка бытового или образование угарного газов. Датчик соединяется по беспроводному стандарту с гаджетом владельца и сигнализирует об изменении в воздухе концентрации анализируемых веществ;

• дыма. Устанавливается на потолок или пол. Он сигнализирует о наличии в воздухе характерного дыма, вероятности появления возгорания;

• открытия дверей и окон. Являются частью противовзломной системы. Мониторинг производится в режиме реального времени, и все данные отправляются владельцу. При возникновении внештатной ситуации (взлома) отправляется оповещение владельцу.

Датчик температуры и влажности

Эти параметры в первую очередь обусловливают создание комфортного микроклимата. Компактное устройство также отслеживает в реальном времени атмосферное давление. Оно совместимо с разными платформами "умный дом". Историю измерений в динамике можно пронаблюдать на вашем гаджете. При обнаружении аномальных показателей на смартфон владельца отправляется предупреждающее сообщение. Наличии увлажнителя воздуха с умной вилкой позволит создать автономную регулировку уровня влажности в комнате.

Экообогреватель

Такие модели обогревателей относятся к безопасному инфракрасному типу. Они обеспечивают направленный и быстрый обогрев помещений. При этом не сжигается кислород, эффективно устраняется сырость без излишнего пересушивания воздуха и рационально используется электрическая энергия. Нагрев происходит плавно, без резких скачков потребления. Современное оборудование производится из экологически безопасных, надежных материалов, что способствует продлению срока его службы. Управление через приложение позволяет включать панель и проводить настройки параметров, выставлять таймер, даже находясь в другой комнате или вне дома, квартиры. При внештатной ситуации на сотовый телефон хозяина придет оповещение.

Робот-пылесос

Отличное приобретение для тех, кто любит чистоту, но не хочет тратить много времени на регулярные уборки. Также это умное устройство может потребоваться пожилым людям и мамам с маленькими детьми. Главный плюс робота-пылесоса – его автономность. Достаточно создать план дома и задать исходные параметры. Владельцу останется заботится об отсутствии на полу лишних предметов и обеспечении доступа во все комнаты. Прибор способен выполнять сухую и влажную уборку, может применяться на разных типах напольных покрытий: от доски до паркета. Некоторые современные модели способны даже самостоятельно избавляться от собранной пыли.

Винный штопор

Он наверняка пригодится настоящим ценителям этого напитка богов. Благодаря продуманной конструкции открыть бутылку не составит особого труда и усилий. Достаточно поднести устройство к верхней кромке горлышка бутылки. Также, в устройстве предусмотрен нож для снятия внешней этикетки, фольги. Емкая батарея обеспечит длительное использование без дополнительной подзарядки. Производители придают таким гаджетам стильный и эффектный дизайн.

Кормушка для домашних животных

Питомцы требуют постоянного внимания и заботы. Облегчить этот процесс заботы за братьями нашими меньшими позволит умная кормушка. Она не только будет качественно и без напоминаний выполнять свои обязанности, но и обеспечит двустороннюю связь. Установив на свой гаджет специальную программу, вы сможете наблюдать за домашним питомцем, находясь в офисе или в другом городе, в командировке. Инфракрасный датчик ночного видения позволит наблюдать за домашним любимцем даже ночью, в условиях плохой видимости. Также обеспечивается голосовая коммуникация. Умная кормушка может напомнить хозяину о необходимости пополнить запас корма.

Сенсорный аэратор

Маленький прибор с инфракрасным индикатором, который монтируется на излив. Его удобно использовать на кухне или в ванной. Он позволяет получать поток заданной температуры в диапазоне от 30 до 50°С, постоянный или кратковременный. Срабатывает аэратор при обнаружении под краном предмета и автоматически выключается. Это повышает показатели гигиеничности. Ручки смесителя будут оставаться чистыми. Кроме того, прибор позволяет экономить воду.

Ведро для мусора

Приспособление обладает функцией автоматического открытия крышки, и процедура выбрасывания мусора становится более гигиеничной. С помощью сенсорной кнопки можно не только управлять устройством, но и настраивать дистанцию срабатывания. Через заданное время бездействия крышка сама опускается, обеспечивая высокую степень герметичности. Ведра изготавливаются из качественного пластика, что гарантирует влагонепроницаемость, привлекательный внешний вид и долговечность.

Смарт-гаджеты легко интегрировать в систему "умный дом" или использовать отдельно. Они обеспечивают безопасность жилища и комфорт пользователей. В зависимости от личных предпочтений можно подобрать приборы, которые помогут с уборкой, приготовят кофе и обеспечат эффективный обогрев. Изучайте предложенные на рынке модели и приобретайте заинтересовавшие вас гаджеты.

