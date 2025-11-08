Лунный календарь уборки: все, что нужно знать в ноябре

Несомненно, уборка – привычная часть нашей жизни. Однако специалисты отмечают: именно в ноябре этот процесс может превратиться из повседневной рутины в осознанный ритуал, если провести его в соответствии с лунными фазами, сообщает Zakon.kz.

Считается, что Луна влияет не только на природные циклы, но и на внутреннее состояние человека, его энергетику и атмосферу дома. Поэтому уборка, приуроченная к лунному ритму, помогает не просто навести порядок, а очистить пространство от накопившейся усталости и впустить обновление.

Почему убывающая Луна – лучшее время для генеральной уборки

Самый благоприятный период для борьбы с грязью и хламом – это фаза убывающей Луны, которая длится с 6 по 20 ноября. В это время энергия идет на спад, что помогает легко расставаться со всем старым и ненужным. Рутинные процессы будут даваться вам особенно легко.

Можно ли убираться в новолуние

Новолуние 20 ноября – это момент нового начала, идеальный для энергетического очищения дома. Это не просто день для мытья полов, а время для ритуалов. Проведите символическое очищение пространства: используйте ароматические палочки, эфирные масла или травы. Особенно эффективной в этот день будет чистка вентиляции и вытяжек, обновление саше в шкафах и ароматических композиций. Такие действия помогут "перезагрузить" энергетику вашего жилища, выметая застоявшуюся негативную энергию и готовя дом к новому циклу.

Чем заняться в период растущей Луны

Периоды растущей Луны (31 октября – 5 ноября и 21 ноября – 2 декабря) – не лучшее время для расхламления, но идеальный момент для творческого преображения дома. Энергия в эти дни направлена на рост и приумножение. Это прекрасная возможность освежить интерьер: переставить мебель, купить новые предметы декора, повесить картины. Также растущая Луна благоволит комнатным растениям – их пересадка, полив и подкормка пройдут особенно успешно и пойдут им на пользу.

Почему в полнолуние лучше не затевать уборку

Полнолуние 5 ноября – энергетически неподходящее время для масштабных домашних дел. В этот день эмоциональный фон нестабилен, и большая уборка может забрать слишком много сил, вызвав раздражение и усталость. Астрологи, как уточнено в публикации издания "АиФ", не рекомендуют в полнолуние заниматься расхламлением и выбрасывать вещи, так как, по поверьям, это может привести к нежелательным потерям.

