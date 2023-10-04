Назван продукт, от которого стоит навсегда отказаться
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Гастроэнтеролог, диетолог, онколог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Артур Бернацкий призвал полностью отказаться от растворимого кофе, сообщает Zakon.kz.
Самым вредным кофейным напитком онколог на странице во "ВКонтакте" назвал растворимый кофе, в котором практически нет кофеина, но есть теобромин (подавитель).
"В растворимом кофе практически нет кофеина, в нем есть теобромин. Люди, которые пьют кофе "три в одном", не тонизируются, а засыпают. Поэтому на многих заправках растворимый кофе убрали из продажи, поскольку дальнобойщики засыпали за рулем".Артур Бернацкий
В продолжении врачи отмечает, важно понимать, как делается растворимый кофе.
"Заваривается кофе, потом жидкость высушивается, и в процессе сушки кофеин и эфирные масла полностью испаряются. Остается кофейная кислота и теобромин, и никакого полезного действия у этого напитка нет. Это суррогат, так же как и кофе без кофеина, когда с помощью химических реакций высвобождаются вещества и тем самым искажается сам продукт, поэтому этот кофе не имеет никаких полезных свойств".Артур Бернацкий
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