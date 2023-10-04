Назван продукт, от которого стоит навсегда отказаться

Гастроэнтеролог, диетолог, онколог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Артур Бернацкий призвал полностью отказаться от растворимого кофе, сообщает Zakon.kz.

Самым вредным кофейным напитком онколог на странице во "ВКонтакте" назвал растворимый кофе, в котором практически нет кофеина, но есть теобромин (подавитель).

"В растворимом кофе практически нет кофеина, в нем есть теобромин. Люди, которые пьют кофе "три в одном", не тонизируются, а засыпают. Поэтому на многих заправках растворимый кофе убрали из продажи, поскольку дальнобойщики засыпали за рулем". Артур Бернацкий

В продолжении врачи отмечает, важно понимать, как делается растворимый кофе.

"Заваривается кофе, потом жидкость высушивается, и в процессе сушки кофеин и эфирные масла полностью испаряются. Остается кофейная кислота и теобромин, и никакого полезного действия у этого напитка нет. Это суррогат, так же как и кофе без кофеина, когда с помощью химических реакций высвобождаются вещества и тем самым искажается сам продукт, поэтому этот кофе не имеет никаких полезных свойств". Артур Бернацкий

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