Астрологи назвали три знака зодиака, у которых скоро закончится тяжелый период

Черная полоса и период уныния наконец подходят к концу для трех знаков зодиака. Соединение Луны с Плутоном 24 октября 2026 года поможет оставить все переживания позади и вернуть радость жизни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, субботний астрологический транзит принесет долгожданное облегчение тем, кто засиделся в печали. Трансформационная энергия Плутона подскажет представителям созвездий, как перевернуть страницу и начать новый позитивный этап.

Близнецы

Для Близнецов суббота, 24 октября, станет моментом прозрения. Вы давно вынашивали грандиозные планы, но понимали, что меланхолия сильно тормозит движение вперед. Пришло время отпустить грусть, причины которой уже стерлись из памяти, и сосредоточиться на достижении целей.

Козерог

Козерогам звезды советуют признать, что они просто застряли в рутине. Осознание этого 24 октября поможет вырваться из привычного мрачного состояния, вернуть надежду и вновь ощутить вкус к жизни, которая внезапно покажется куда более привлекательной.

Рыбы

Рыбам свойственно считать грусть постоянной частью жизни, но 24 октября астрологический транзит принесет мощные перемены. Это идеальный день, чтобы не только поднять настроение, но и начать заботиться о своем ментальном и физическом здоровье.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что вселенная приготовила награду для четырех знаков зодиака.