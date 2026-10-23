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Ретроградный Меркурий удивит четырех счастливчиков – что изменится с 24 октября

Фото: pixabay, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 20:54 Фото: pixabay
Ретроградный Меркурий вновь вступит в свои права 24 октября 2026 года. Несмотря на дурную славу, этот период принесет грандиозные перемены и сделает жизнь намного лучше для четырех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, планета коммуникации начала движение вспять через знак Скорпиона. Трансформации редко даются легко и могут потребовать сложных решений, однако сопротивляться им не стоит – принятие перемен откроет новые возможности.

Скорпион

Для Скорпионов этот период станет мощным толчком к внутренней силе. Астрологи пояснили, что это шанс выйти на новый уровень, хотя поначалу может казаться, что ничего не происходит. Стоит использовать время для размышлений о целях, пересмотра карьеры и отношений, а также смело избавляться от того, что больше не приносит пользы.

Телец

Тельцам придется столкнуться с прошлым: возможно разрешение давнего недопонимания или возвращение бывшего партнера. Однако эксперты предупреждают, что возобновлять отношения не стоит – вероятнее всего, человек вернулся лишь для того, чтобы напомнить о прошлых ошибках. Ретроградный период поможет укрепить самооценку и четко понять, чего именно вы не хотите терпеть в личной жизни.

Водолей

Водолеям, уставшим от череды преград, не стоит бояться временного замедления. По словам астрологов, это не откат назад, а тонкая настройка перед крупным карьерным рывком. Меркурий в Скорпионе укажет верное направление, даже если придется сменить профессию или вернуться к старой возможности.

Лев

Львам этот период принесет долгожданное душевное спокойствие и порядок в бытовых делах. Настало время наконец разрешить затянувшиеся семейные конфликты и избавиться от многолетних вредных привычек. В результате удастся обрести гармонию дома, установить крепкие личные границы и внутреннюю уверенность.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что вселенная приготовила награду для четырех знаков зодиака.

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Канат Болысбек
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