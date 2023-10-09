Эксперт рассказал, почему мы видим кошмары

Сомнолог Михаил Полуэктов рассказал, как сны связаны с психотравмирующими ситуациями, сообщает Zakon.kz.

Кошмарные сновидения являются отражением нормальной работы нашей психики, пишет "ПостНаука".

Согласно современным исследованиям, когда мы спим, наш мозг обрабатывает информацию и образы, которые мы пережили в течение дня. То, чем мы занимались перед сном, может отразиться в наших снах.

Бывают случаи, когда эмоциональные или травмирующие события могут преследовать людей в кошмарных снах долгое время. Это может быть способом, которым наш разум пытается защитить нас от боли и страха, связанных с этими событиями. Во время сновидения наше подсознание перерабатывает эти воспоминания и старается сделать их менее болезненными.

Дети чаще сталкиваются с кошмарными снами, потому что их ум еще не так хорошо развит, и они постоянно учатся новым вещам. Если кошмары начинают мешать хорошему сну и повторяются снова и снова, нужно обратиться за помощью к психологу, который поможет выявить причины и помочь избавиться от кошмаров.

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