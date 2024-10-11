Кошмары у собак: как реагировать и что важно знать владельцам

Видят ли собаки сны? Хотя люди не могут напрямую спросить об этом своих питомцев, но все научные данные указывают на то, что животные все-таки видят сны. Кроме того, циклы сна собак и людей удивительно похожи, сообщает Zakon.kz.

К примеру, так считает американский ветеринар Дженнифер Коутс. Специалист подчеркивает, поскольку картина электрической активности, которая наблюдается во время быстрого сна у людей, также наблюдается во время быстрого сна у собак, можно с большой долей вероятности предположить, что собаки видят сны во время быстрого сна.

Прямых исследований снов у собак пока не проводилось, но ветеринар привела пример: исследования других видов животных показывают, что сны свойственны не только людям.

Крысам снятся сны о лабиринтах, по которым они бегали ранее в течение дня, а некоторые птицы поют во сне.

Как понять, спит ли собака

Признаки того, что пес находится в фазе быстрого сна и, вероятно, видит сны, такие:

глаза закрыты, но они быстро двигаются вперед и назад;

дыхание становится учащенным, поверхностным и нерегулярным;

мышцы подергиваются или двигаются лапы;

могут лаять, скулить или издавать другие звуки.

Что делать, если собака видит кошмар

Не стоит будить собаку, даже если хозяин думает, что ей снится кошмар. Вокализация животных звучит иначе, чем во время бодрствования, и собака, которая во сне издает звуки, похожие на плач, на самом деле может не видеть кошмара.

Питомцам, как следует из публикации издания РБК Life, важно высыпаться, так же как и людям, для хорошего самочувствия, а регулярное пробуждение спящей собаки может помешать ее способности к обучению и сделать ее раздражительной.

В среднем собаки спят примерно 70% ночного и 30% дневного времени. Щенкам нужно 1618 часов сна, взрослой собаке – 14-16 часов, а возрастным питомцам – до 17-18 часов.

Ранее эксперты назвали семь пород комнатных собак, которые будут с хозяином до конца. В этом списке ши-тцу, чихуахуа, йорк и не только.

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