Как казахстанцам понять, что их ребенок подрабатывает закладчиком

В Министерстве внутренних дел Казахстана перечислили признаки, появление которых должно послужить поводом для наблюдения родителей за ребенком, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве родителям рекомендуют обратить внимание на следующие признаки:

если в телефоне ребенка появились фотографии подъездов, остановок, заборов, стен домов;

среди личных вещей появились изолента, zip-пакеты, карманные электронные весы, блистеры с таблетками;

сменился круг общения;

появилась подчеркнутая грубость и стремление свернуть разговор;

изменился режим дня: стал уходить на учебу на несколько часов раньше, задерживается после школы, не объясняет где и с кем был;

появились новые вещи, происхождение которых ребенок не хочет объяснить.

Фото: polisia.kz

Как считают в МВД, эти признаки помогут понять казахстанцам, подрабатывает ли их ребенок "закладчиком" наркотиков.

"Появление этих признаков должно послужить поводом для наблюдения за ребенком, серьезного разговора с объяснением последствий любого противоправного поведения". Пресс-служба МВД РК

Также в министерстве внутренних дел казахстанцам напомнили, что уголовная ответственность за наркопреступления начинается с 16 лет, а за сбыт наркотиков – с 14 лет.

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20 сентября 2023 года мажилисвумен Динара Шукижанова указала на рост наркозависимости среди подростков. Она заявила, что доступность синтетических наркотиков приводит к быстрому распространению наркозависимости среди подростков в нашей стране. Также депутат отметила, что в Казахстане отсутствуют реабилитационные центры для наркозависимых детей.

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2 октября официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек рассказала о том, сколько детей и подростков вовлекли в незаконный оборот наркотиков в Казахстане. Подробнее можете прочитать по ссылке выше.