Как казахстанцам понять, что их ребенок подрабатывает закладчиком
В ведомстве родителям рекомендуют обратить внимание на следующие признаки:
- если в телефоне ребенка появились фотографии подъездов, остановок, заборов, стен домов;
- среди личных вещей появились изолента, zip-пакеты, карманные электронные весы, блистеры с таблетками;
- сменился круг общения;
- появилась подчеркнутая грубость и стремление свернуть разговор;
- изменился режим дня: стал уходить на учебу на несколько часов раньше, задерживается после школы, не объясняет где и с кем был;
- появились новые вещи, происхождение которых ребенок не хочет объяснить.
Фото: polisia.kz
Как считают в МВД, эти признаки помогут понять казахстанцам, подрабатывает ли их ребенок "закладчиком" наркотиков.
"Появление этих признаков должно послужить поводом для наблюдения за ребенком, серьезного разговора с объяснением последствий любого противоправного поведения".Пресс-служба МВД РК
Также в министерстве внутренних дел казахстанцам напомнили, что уголовная ответственность за наркопреступления начинается с 16 лет, а за сбыт наркотиков – с 14 лет.
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