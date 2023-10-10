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Как казахстанцам понять, что их ребенок подрабатывает закладчиком

Как казахстанцам понять, что их ребенок подрабатывает закладчиком Фото: unsplash
В Министерстве внутренних дел Казахстана перечислили признаки, появление которых должно послужить поводом для наблюдения родителей за ребенком, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве родителям рекомендуют обратить внимание на следующие признаки:

  • если в телефоне ребенка появились фотографии подъездов, остановок, заборов, стен домов;
  • среди личных вещей появились изолента, zip-пакеты, карманные электронные весы, блистеры с таблетками;
  • сменился круг общения;
  • появилась подчеркнутая грубость и стремление свернуть разговор;
  • изменился режим дня: стал уходить на учебу на несколько часов раньше, задерживается после школы, не объясняет где и с кем был;
  • появились новые вещи, происхождение которых ребенок не хочет объяснить.
Как казахстанцам понять, что их ребенок подрабатывает закладчиком

Фото: polisia.kz

Как считают в МВД, эти признаки помогут понять казахстанцам, подрабатывает ли их ребенок "закладчиком" наркотиков.

"Появление этих признаков должно послужить поводом для наблюдения за ребенком, серьезного разговора с объяснением последствий любого противоправного поведения".Пресс-служба МВД РК

Также в министерстве внутренних дел казахстанцам напомнили, что уголовная ответственность за наркопреступления начинается с 16 лет, а за сбыт наркотиков – с 14 лет.

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