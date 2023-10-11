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Медики рассказали о неожиданной пользе скроллинга

Медики рассказали о неожиданной пользе скроллинга Фото: pixabay
Российский невролог и сомнолог Елена Царева считает, что пролистывание лент в соцсетях помогает быстро проснуться с утра, сообщает Zakon.kz

По словам врача свет, который излучает экран телефона ускоряет процесс пробуждения.

"В первые 90 минут после того, как человек открыл глаза, его утро должно быть максимально ярким. Причем наиболее эффективен в этом смысле свет белого и голубого спектра", - сказала Царева в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, благодаря скроллингу по утрам у человека уменьшится сонливость. При этом медик предупредила о вреде скроллинга вечером перед сном.

Ранее мы писали о том, как не допустить выгорания экрана смартфона.

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