Астрологи рассказали, кому повезет в карьере и финансах в августе

Последний месяц лета помимо классных вечеров и незабываемых приключений подарит весьма приятные карьерные и финансовые бонусы. У некоторых из знаков получится сделать большой шаг к успеху, сообщает Zakon.kz.

Как считают астрологи Леди Mail, с середины месяца можно рассчитывать на улучшение рабочих дел и возвращение приятного общения.

Телец

Первыми в списке везунчиков августа значатся Тельцы, которые уже со второй декады месяца не просто почувствуют важность, но и ощутят вполне материальный положительный эффект общения. Ваша точка роста в августе – нетворкинг, коммуникация, выступления. Через взаимодействие с другими к вам придут и новые проекты, и ресурсный круг единомышленников, и финансовая прибыль. Будьте внимательны к своему графику 13-15 августа: любая встреча может оказаться судьбоносной и трансформационной.

Рак

Этот август для Рака может оказаться переломным моментом. В силу астрологических транзитов ваша жизнь может разделиться на "до" и "после", ведь невероятно удачное соединение Венеры и Юпитера происходят в вашем секторе личности! Это значит, именно вам выпадает шанс круто изменить свой жизненный сценарий по любому направлению: место проживания, отношения, работа, даже степень вашей проявленности и форма коммуникации с миром – все это можно поменять так, как хочется именно вам.

Весы

Как истинные дипломаты, вы могли долго мириться с обстоятельствами и отлично уговаривать себя, так вот после 10 августа этот лимит терпения заканчивается. Для одних очень конкретно встанет вопрос о смене работы и/или сферы или должности, а для других будет актуально пересмотреть старые условия сотрудничества и заключенные ранее сделки и контракты. Если рабочие вопросы для вас не слишком актуальны, скачок успеха может случиться благодаря смене статуса (например, замужество или переезд), обучению, прокачке навыков и социальной активности.

Скорпион

Вы вдруг можете обнаружить, что мир – огромный и разнообразный, и вам есть, чем поделиться с окружающими. Одним словом, вдохновение вернется, любознательность усилится, а благоприятные возможности и нужные люди появятся, как по мановению волшебной палочки. Только помните, что активные действия рекомендуется совершать во второй половине августа, и порой, чтобы получить что-то важное и новое, необходимо оставить изжившее себя старое.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, чья жизнь разделится на "до" и "после" в августе.