Эксперт предупредила о риске рубцов из-за омолаживающей процедуры

Врач-дерматовенеролог Светлана Богачева рассказала, что популярная омолаживающая процедура SMAS-лифтинг может привести к появлению рубцов и впадин, если ее выполняет неквалифицированный специалист, сообщает Zakon.kz.

"Достаточно глубокие повреждения возможны в том случае, если специалист-косметолог, работающий на аппарате для SMAS-лифтинга, неправильно подобрал глубину и мощность воздействия. Даже на аппарате для фотоомоложения можно нанести пациенту вред, получить сильные ожоги, несмотря на то, что по умолчанию эта технология работает с кожей поверхностно", – объяснила "Газете.Ru" Богачева.

По словам косметолога, после SMAS-лифтинга также важно следовать рекомендациям специалиста во избежание осложнений.

"Бывает, что пациенты сами вредят себе, не соблюдая предписания врача в послепроцедурный период или по своему усмотрению сочетают порой несочетаемые процедуры", – сказала косметолог.

Эксперт отметила, что в руках непрофессионального косметолога любая процедура может иметь негативные последствия. В том числе и SMAS-лифтинг.

"Важно, чтобы косметическую процедуру проводил специалист, не просто владеющий методикой SMAS-лифтинга, но и имеющий достаточный опыт по работе на данных системах", – предупредила Богачева.

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