Какие детали делают из девушки провинциалку, рассказал стилист

Стилист Влад Лисовец рассказал о том, что накладные и нарощенные ресницы делают из девушки провинциалку. А также дал ряд советов для создания красивого образа, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Woman.ru он отметил, что девушкам не стоит носить очки на кончике носа. Стилист считает, что подобное ношение украшения тоже превращает дам в простушек. Также он посоветовал отказаться от нарисованных бровей и "губ-уточек".

Лисовец добавил, что женщинам стоит расстаться с часами со стразами, высокой бейсболкой, приталенными джинсовыми куртками, джинсами-скинни, шубами и меховыми жилетами в своем гардеробе.

"Еще наши девушки очень любят платье-сарафан с рукавами-фонариками, глубоким вырезом и длина ни мини, ни макси. Принт советского ситца. Этот наряд лучше прочих подчеркивает провинциальность", – отметил модный эксперт.

Отдельной строкой стилист вынес стремление носить украшения.

"Это еще советское наследие, когда на шее у женщины золотая цепочка с кулончиком, и она не снимается: и под платье, и под футболку с джинсами, и на работу, и на природу", – заявил Лисовец.

Из причесок модный эксперт посоветовал отказаться от высоких хвостов на макушке или подчеркнуто сложных идеальных причесок. По его словам, стрижка должна быть слегка небрежной и естественной.

Ранее стилист рассказал, какой деним в тренде.