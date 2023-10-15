Какие детали делают из девушки провинциалку, рассказал стилист
В беседе с Woman.ru он отметил, что девушкам не стоит носить очки на кончике носа. Стилист считает, что подобное ношение украшения тоже превращает дам в простушек. Также он посоветовал отказаться от нарисованных бровей и "губ-уточек".
Лисовец добавил, что женщинам стоит расстаться с часами со стразами, высокой бейсболкой, приталенными джинсовыми куртками, джинсами-скинни, шубами и меховыми жилетами в своем гардеробе.
"Еще наши девушки очень любят платье-сарафан с рукавами-фонариками, глубоким вырезом и длина ни мини, ни макси. Принт советского ситца. Этот наряд лучше прочих подчеркивает провинциальность", – отметил модный эксперт.
Отдельной строкой стилист вынес стремление носить украшения.
"Это еще советское наследие, когда на шее у женщины золотая цепочка с кулончиком, и она не снимается: и под платье, и под футболку с джинсами, и на работу, и на природу", – заявил Лисовец.
Из причесок модный эксперт посоветовал отказаться от высоких хвостов на макушке или подчеркнуто сложных идеальных причесок. По его словам, стрижка должна быть слегка небрежной и естественной.
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