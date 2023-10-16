Мушки в глазах: какие болезни могут стать причиной

Точки или мушки, мелькающие перед глазами, могут говорить о ряде серьезных заболеваний, некоторые из которых требуют срочного обращения к врачу, сообщает Zakon.kz.

Врач-невролог Ольга Калмыкова рассказала, что явление, которое принято назвать "мушками перед глазами", говорит о проблемах с давлением или заболеваниями крови. Так, мелькание точек в глазах может свидетельствовать о высоком или, наоборот, низком артериальном давлении, передает Лента.ru.

"Кроме того, мушки могут быть вызваны артериальной гипотензией, болезнями глаз, анемией. Они могут быть проявлением мигрени или сахарного диабета". Ольга Калмыкова, специалист

Если симптом возникает более трех-четырех раз в месяц, то следует обратиться к терапевту. Калмыкова также рекомендовала сделать клинический и биохимический анализы крови, проверить уровень сахара в крови, провести исследование на гликированный гемоглобин и ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов, ЭКГ.

Ранее врач-терапевт предупредила, что мед, несмотря на свои лечебные свойства, не может заменить лекарственные препараты в борьбе с заболеваниями.