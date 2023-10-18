Врач назвал семь заболеваний, связанных с включением отопления
По информации МедикФорум, врач заявил, что сухая атмосфера, создаваемая центральным отоплением, может подвергнуть людей многим рискам.
По словам Завьялова сухость приводит к тому, что оболочки носа и горла теряют способность предотвращать попадание пыли, вирусов и бактерий в легкие. Это одна из причин, почему зимой повышается риск простуды, синусита, гриппа и инфекций верхних дыхательных путей.
Включение отопления может даже усугубить аллергию. Обезвоживание может привести к головным болям, а у тех, кто к ним склонен, - к мигрени.
"Если у вас экзема или сухая, чувствительная кожа, вы можете заметить, что зимой ситуация ухудшается. Причина этого в том, что центральное отопление сушит воздух и снижает влажность, что может спровоцировать экзему и раздражение кожи".
Сухой воздух также может привести к тому, что слезы в глазах «испаряются слишком быстро», что приводит к появлению песка, сухости и зуда в глазах.
И наконец, врач подытожил, перечислив топ-7 заболеваний, связанных с включением отопления:
- Астма
- Инфекции носовых пазух
- Аллергия
- Головные боли и мигрени
- Кожные заболевания
- Зудящие глаза
- Носовые кровотечения.
"Если вы знаете, что страдаете каким-либо из этих состояний зимой, убедитесь, что у вас есть лекарства, необходимые для облегчения ваших симптомов. Будь то таблетки от мигрени, лекарства от аллергии или ингалятор от астмы, приготовьтесь к холодной погоде, сделав запасы прямо сейчас".
Можно принять меры для минимизации вредного воздействия сухого воздуха в помещениях. Один из способов - использовать увлажнитель. Идеальный уровень влажности составляет от 30 до 50 процентов.
Советы: пейте много воды, увлажняйте сухую кожу кремом и слегка уменьшите отопление в гостиной до 21°С.
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