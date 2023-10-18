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Врач назвал семь заболеваний, связанных с включением отопления

Врач назвал семь заболеваний, связанных с включением отопления Фото: pixabay
Российский врач Юрий Завьялов предупредил, что включение центрального отопления может спровоцировать ряд заболеваний, от астмы до мигрени, сообщает Zakon.kz

По информации МедикФорум, врач заявил, что сухая атмосфера, создаваемая центральным отоплением, может подвергнуть людей многим рискам.

По словам Завьялова сухость приводит к тому, что оболочки носа и горла теряют способность предотвращать попадание пыли, вирусов и бактерий в легкие. Это одна из причин, почему зимой повышается риск простуды, синусита, гриппа и инфекций верхних дыхательных путей.

Включение отопления может даже усугубить аллергию. Обезвоживание может привести к головным болям, а у тех, кто к ним склонен, - к мигрени.

"Если у вас экзема или сухая, чувствительная кожа, вы можете заметить, что зимой ситуация ухудшается. Причина этого в том, что центральное отопление сушит воздух и снижает влажность, что может спровоцировать экзему и раздражение кожи".

Сухой воздух также может привести к тому, что слезы в глазах «испаряются слишком быстро», что приводит к появлению песка, сухости и зуда в глазах.

И наконец, врач подытожил, перечислив топ-7 заболеваний, связанных с включением отопления:

  • Астма
  • Инфекции носовых пазух
  • Аллергия
  • Головные боли и мигрени
  • Кожные заболевания
  • Зудящие глаза
  • Носовые кровотечения.

"Если вы знаете, что страдаете каким-либо из этих состояний зимой, убедитесь, что у вас есть лекарства, необходимые для облегчения ваших симптомов. Будь то таблетки от мигрени, лекарства от аллергии или ингалятор от астмы, приготовьтесь к холодной погоде, сделав запасы прямо сейчас".

Можно принять меры для минимизации вредного воздействия сухого воздуха в помещениях. Один из способов - использовать увлажнитель. Идеальный уровень влажности составляет от 30 до 50 процентов.

Советы: пейте много воды, увлажняйте сухую кожу кремом и слегка уменьшите отопление в гостиной до 21°С.

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