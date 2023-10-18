Врач объяснила, когда выпадение волос – повод бить тревогу

Волосы обновляются и периодически выпадают, в этом нет ничего страшного. Но если на вашей подушке или расческе остаются целые пряди, стоит обратиться к специалисту и выяснить, в чем дело, сообщает Zakon.kz.

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Альбина Хохлова уточнила, что ежедневно человек может терять от 50 до 100 волос.

Эти процессы, по словам специалиста, становятся интенсивнее в межсезонье: осенью выпадают волосы, ослабленные летом в результате интенсивной инсоляции, а весной это происходит в силу общего снижения иммунитета и авитаминоза.

В разговоре с Газетой.ru Хохлова заявила, что беспокоиться нужно, когда выпадение волос происходит резко, визуально заметно, что количество выпавших волос выше нормы и это доставляет беспокойство.

Также должны насторожить такие симптомы, как зуд, шелушение, воспаление и болевые ощущения кожи головы. Если самолечение дома не дает результатов или даже усугубляет ситуацию, нужно обратиться к трихологу и дерматологу.

"Часто причиной выпадения волос выступает стресс, поскольку он стимулирует иммунитет и тем самым направляет все ресурсы организма на борьбу с ним же". Альбина Хохлова

Кроме того, волосы могут начать выпадать во время менопаузы, реабилитации после хирургических операций или после резкой потери веса.

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